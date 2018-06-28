Россиянки порадуют сборную Англии бесплатным стриптизом
Элитное заведение находится всего в 20 метрах от отеля Radisson в центре Калининграда, где остановились футболисты сборной Англии. Менеджер клуба считает, что, раз уж игроки поселились так близко – прямо через дорогу, – то им можно предоставить все услуги бесплатно.
Как сообщает британская Mirror, руководство клуба не прочь принять и побольше английских фанатов. Для них установлены вполне демократичные цены. По данным издания, вход в клуб стоит 24 фунта стерлингов (около двух тысяч рублей), а пиво обойдется в шесть фунтов (примерно 500 рублей). Заведение предоставляет услуги топлес-массажа, Tequila Body, эротического массажа и другие "захватывающие сюрпризы". А специально для гостей ЧМ-2018, помимо основного персонала, в июне работают семь приглашенных танцовщиц.
Британцев сообщение прессы обеспокоило. В СМИ развернулась полемика: а не подстроено ли это специально, чтобы сбить футболистов с настроя на победу? Даже если игроки не клюнут на заманчивое предложение, им помешают спать подвыпившие фанаты, которые в том же клубе отмечают победы своих команд. Кроме того, журналисты недовольны тем, что отель Radisson расположен на "шумной улице с трамвайными путями посередине".
28 июня в Калининграде сборная Англии сыграет с командой Бельгии. Для них это будет последняя игра группового этапа турнира. Обе команды прошли в плей-офф, решается лишь, с какого места они выйдут из группы.
Парень оказался пациентом клиники Кащенко
"За******* до смерти не получилось, теперь операциями добьет"
Звезда закрутила роман с Томом Хиддлстоном
По словам заплаканной Миланы, муж отобрал у нее сына