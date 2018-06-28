Фавориты ЧМ-2018 разыграют первое место в группе

Расписание матчей ЧМ-2018 Таблица ЧМ-2018 Теннис Хоккей Футбол

Самое читаемое

Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду
Меган Маркл в секси-шортах жестко подставила Кейт Миддлтон
Порновидео российской певицы слили в Сеть
Буланова получила удар в спину от родного сына
Получивший результаты ДНК-теста Зверев убежал от Малахова в слезах
партнеры
Четверг 28 июня
Лента новостей
14:59
"Газпром": Собака на сене
14:56
Легендарную Пьеху не пустили на порог концертного зала в Питере
14:50
Сын Джонни Деппа серьезно болен
14:45
Призрак на детских качелях наводит ужас (видео)
14:21
Окровавленный актер порубил топором обидчиков жены (видео)
14:19
Асмус застала Харламова в постели с кобелем
14:18
Офис "Башнефти" загорелся в центре Москвы
14:01
Петербуржец получил девять лет колонии за неудачное убийство своей семьи
14:01
155-килограммовая модель поразила фотосессией
13:43
Стал жертвой порчи: врачи спасают порезанный орган Сафронова
13:37
Россиянки назвали самые вредные привычки мужчин
13:29
Убитая горем жена Кержакова объявила о потере ребенка
13:21
Порноактер пошел под суд за имитацию секса с поклонницей
13:13
В Челябинской области пассажиру иномарки снесло полголовы (видео)
13:00
"Ты – урод!": отец проклял звезду "Дома-2" из-за бесстыдства
12:34
Смелая женщина-пехотинец стала роскошной моделью
12:15
Канадца посадили за брак с десятками женщин
12:12
В Москве агрессивный мужчина укусил женщину за грудь
11:59
Известная ведущая сбежала из страны после интимной съемки (видео)
11:56
Рыдающая Мазур молит о пощаде друга Джигарханяна
11:50
"Плевун" Казаченко с женой уезжают в Америку
11:41
Стало известно об угрозе жизни миллионов россиян
11:40
Госдума и бундестаг возобновляют сотрудничество
11:39
Крым осадил Украину за неуклюжие бомбежки у границы
11:36
Женщина-недоучка на глазах мужа задавила его бабушку (видео)
11:15
С Питтом покончено: Джоли представила детям нового любовника
10:51
Лайфхак для шоперов: как делать покупки с умом
10:49
Названы города с самыми толстыми невестами
10:42
"Это убьет Карину": неожиданное предложение Еремееву вызвало взрыв
10:39
Тигры лишились свободы за нападение на сборщика шишек
10:28
Игрок КВН обезумел при виде обезображенного трупа жены после аварии
09:50
Найдено неожиданное лекарство от рака мозга
09:49
Север России на пороге страшной катастрофы
09:49
Номер телефона приравняют к удостоверению личности
09:34
Жуткие кадры прооперированной звезды "Дома-2"
09:08
Опубликован список претендентов на "Оскар"
08:53
Ученые сообщили о неминуемой гибели всего живого на Земле
08:36
Ради Нетребко Эйвазов оставил жену-пенсионерку
08:29
Ученые предложили кардинальные изменения в закон о пенсиях
08:15
Киев нашел странный способ добиться уважения от Москвы
08:11
Лондон в ужасе от действий Путина и Трампа
22:03
Политолог Дмитрий Орлов: Обсуждение пенсионной реформы в "ЕР" приветствуется
22:00
Зачем посланник Трампа лебезил перед Путиным
21:59
Турецкий отель запретил россиянке выкладывать фото в бикини
21:51
Собчак заклевали за издевательства над сыном
21:47
Трамп объявил о встрече с Путиным
21:42
Глава ярославских единороссов со скандалом ушел с поста
21:40
Федор Смолов покинет Россию
21:34
21-летняя россиянка серьезно поплатилась за любовные утехи со школьником
21:12
Отмечавшая день рождения женщина зарезала любовника
21:05
Никак не избавиться: Бузова стала в тягость Киркорову
20:58
Соловьев в пух и прах разнес украинского провокатора во время эфира
20:33
Оправившийся от нападения Сергей Филин вновь женится
20:23
Сбивший насмерть беременную в Москве: "Иначе быть не могло"
20:12
В Сочи 35-летний мужчина упал в реку и сломал позвоночник
20:06
Елизавета II пристыдила Меган Маркл за вонь изо рта
19:50
Детоненавистница Рынска задавила ребенка "мощной грудью"
19:03
Отец Майкла Джексона умер от рака
18:59
Цена на новый iPhone шокировала россиян
18:56
При жесткой посадке самолета под Иркутском пострадали три человека
18:26
Молния дотла спалила дом омичей
18:23
Опустившийся на дно Рыжий из "Иванушек": Я еле выжил
18:01
Кипящие пельмени вылили с балкона многоэтажки на прохожих в Балашихе
17:55
В Москве горит ТЦ "Атриум"
17:51
Первый канал распекли за слишком мягкое наказание охамевшему Шейнину
17:50
"Завез в безлюдное место": красавица-москвичка чудом спаслась от насильника из Uber
17:41
Тюменцы спасли сбитого на трассе щенка
17:19
Россиянин обманул банки на 47,8 млн рублей
17:02
В Татарстане утонули 20 человек
16:56
Путин поставил на место дерзкого посланца Трампа
16:47
"Я вырван из семьи": Траньков о расставании с Волосожар
16:44
В Удмуртии мужчина забил насмерть немощную бабушку
16:43
Рецепт баранины с сухофруктами
16:11
Фанаты-иностранцы поддержали Джигурду на выборах мэра Москвы
16:09
Абрамович и Жукова подогрели слухи о воссоединении
16:06
Корчевников выпал в осадок от жутких деталей смерти актера в психушке
16:02
17-летнюю жительницу Башкирии изнасиловал взрослый мужчина
15:56
Джазовый фестиваль "Настроение" вошел в "Путеводитель болельщика по Московской области"
15:52
Как вычислить лгуна
15:50
Цекало рассекретил отношения со Старшенбаум
15:48
Болельщиков выгнали из отелей во время ЧМ-2018
15:36
Россиян ждут проблемы с деньгами
15:33
Домашним животным разрешат путешествовать по России самостоятельно
15:31
"Звездного" адвоката Добровинского наказали за нарушение этики
15:29
Изуродованная огнем модель шокировала народ своими снимками
15:24
Известный российский ученый умер после долгой болезни
15:03
Украина отбомбилась на границе с Крымом
15:00
Толстая модель взбудоражила "голым" фото
14:56
Родные делят роскошную недвижимость поэта Дементьева
14:51
Получившая пощечину Наташа Королева обратилась к матери
14:41
Названы вызывающие рак профессии
14:31
Миру угрожает разрушительная война из космоса
14:21
Экс-супруга Радулова беременна от женатого
14:11
Россиянам предрекли рост зарплат
13:58
В России предложили Илону Маску новый дизайн iPhone X
13:53
Нахрапистый Питт пытается разрушить семью известной актрисы
13:46
Расставшийся с женой Шнуров: Если женщина вам врет, значит, все в порядке
13:35
Московский банк лишили лицензии
13:33
Создано лекарство для продления жизни
13:22
Популярный ведущий погиб после мистического ритуала смерти
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Оскандалившийся Шейнин в истерике объявил об увольнении с Первого канала
"Ни в какие ворота": скандал с Шейниным вызвал оторопь
Женатый на старушке Солнцев рассказал Малахову об убийстве любимой
"Как можно так врать?": Малахова пристыдили за обман в "Прямом эфире"
Матерщинник Шейнин отказался уходить с Первого канала
Мазур растрепала про отъезд оскандалившегося Джигарханяна в Америку
Спорт

Фавориты ЧМ-2018 разыграют первое место в группе

Фото: GLOBAL LOOK press/Peter Dovgan
Последние матчи группового турнира ЧМ-2018 пройдут 28 июня в Волгограде, Самаре, Саранске и Калининграде. На футбольных полях решится, кто выйдет в плей-офф из состава квартетов G и H. Обзор предстоящих игр – в материале Dni.Ru.
прочитано 602 раза

ЯПОНИЯ – ПОЛЬША, ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 17:00

ПО ТЕМЕ

На ЧМ-2018 прогремела главная сенсация

Откровенный танец болельщицы возмутил мир

 Сборная Англии по футболу

Сборная Англии по футболу ЧМ-2018

Футболисты Страны восходящего солнца встретятся с поляками в Волгограде на одноименном стадионе. В этой паре представителей группы H шансы попасть в 1/8 финала сохранила только Япония. Сборной Польши остается бороться только за престиж - уезжать с мундиаля без единого очка для одной из сильнейших команд Европы как-то несолидно. Хотя после вылета немцев с ЧМ-2018 болельщиков уже ничем не удивишь.

СЕНЕГАЛ – КОЛУМБИЯ, "МАТЧ!", 17:00

А вот второй паре из группы H есть за что бороться. Горячие сенегальские парни выйдут против не менее пылких колумбийцев в Самаре, на стадионе "Космос Арена". У сборной Сенегала четыре очка, это весомая заявка на выход в плей-офф. У колумбийцев пока "троечка", но победа над африканцами и им открывает дорогу в 1/8 финала. Можно было предположить, что команды станут осторожничать и уделять основное внимание обороне. Однако едва ли такой сценарий по душе столь темпераментным парням. Будет жарко.

ПАНАМА – ТУНИС, "МАТЧ!", 21:00

А вот от этой встречи команд из группы G многого ожидать не приходится. Однако чемпионат не устает радовать сюрпризами – вдруг и здесь разыграется очередная футбольная драма? Правда, ни у Панамы, ни у Туниса шансов на выход в плей-офф нет никаких, как, впрочем, и набранных очков. Сборные выйдут на поле стадиона "Мордовия Арена" в Саранске, сообщает "Чемпионат". Вполне возможно, что очки престижа станут для них желанной целью, и болельщики увидят интересную игру.

АНГЛИЯ – БЕЛЬГИЯ, ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 21:00

Фаворитам мундиаля – сборным Англии и Бельгии – надо показать красивую игру хотя бы ради поддержания имиджа "футбольных монстров". Сражаться им особо не за что – обе сборные обеспечили себе место в плей-офф, но за первое место в группе G тоже стоит побороться. Игры этих команд, впрочем, никогда скучными не бывают – так что грандиозное зрелище болельщикам обеспечено.

Автор: Андрей Евлампиев28 июня 2018, 12:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые горячие цыпочки футболистов ЧМ-2018

567

комментарии

Политика

Киев нашел странный способ добиться уважения от Москвы
Лондон в ужасе от действий Путина и Трампа
Украина отбомбилась на границе с Крымом
"Мозг включите": Яровая резко ответила на русофобское заявление Грибаускайте

Шоу-бизнес

"Я знаю все секреты": Катя Гордон о похищении сына Кержакова
Легендарную Пьеху не пустили на порог концертного зала в Питере
Сын Джонни Деппа серьезно болен
Окровавленный актер порубил топором обидчиков жены (видео)

Проишествия

Сбивший насмерть беременную в Москве: "Иначе быть не могло"
"Завез в безлюдное место": красавица-москвичка чудом спаслась от насильника из Uber
Пилот воздушного шара пережил мощный удар током и взрыв (видео)
Известного певца нашли мертвым на берегу моря

Lifestyle

Богомолов шокировал причиной увольнения из МХТ
Умер поэт Андрей Дементьев
Пять самых дорогих клипов Майкла Джексона (видео)
Звезда сериала "Сваты" показала истинное лицо
Шоу-бизнес

Кровавое месиво: психбольной сын народного артиста изувечил звезду "Дома-2"

Парень оказался пациентом клиники Кащенко
Шоу-бизнес

Вид обколотой престарелой жены Солнцева довел до тошноты

"За******* до смерти не получилось, теперь операциями добьет"
Шоу-бизнес

С Питтом покончено: Джоли представила детям нового любовника

Звезда закрутила роман с Томом Хиддлстоном
Шоу-бизнес

Убитая горем жена Кержакова объявила о потере ребенка

По словам заплаканной Миланы, муж отобрал у нее сына

Гороскоп

Федор Смолов покинет Россию
Лето-2018 грозит опасностью для жителей Земли
Астрологический прогноз с 25 июня по 1 июля
Женатого Дзюбу ждет новая любовь

Фоторепортажи

Самые горячие цыпочки футболистов ЧМ-2018
Роналду "испугался" российских футболистов
Полезная пощечина: как сборную России в Самаре громили
Дочь Навки в траурном платье пришла на выпускной

Спорт

Россиянки порадуют сборную Англии бесплатным стриптизом
"Гостеприимство или проституция": Россию расколола секс-революция на ЧМ-2018
Фавориты ЧМ-2018 разыграют первое место в группе
Бородач в кокошнике подрался с динозавром на ЧМ-2018 (видео)

Регионы

21-летняя россиянка серьезно поплатилась за любовные утехи со школьником
Пенсионерка ограбила банк ради подарка внучке
Перепугавший россиян "портал в другой мир" попал на видео
Жуткое месиво: Крымский мост залило кровью
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru