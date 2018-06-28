Фавориты ЧМ-2018 разыграют первое место в группе

Последние матчи группового турнира ЧМ-2018 пройдут 28 июня в Волгограде, Самаре, Саранске и Калининграде. На футбольных полях решится, кто выйдет в плей-офф из состава квартетов G и H. Обзор предстоящих игр – в материале Dni.Ru.

ЯПОНИЯ – ПОЛЬША, ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 17:00

Футболисты Страны восходящего солнца встретятся с поляками в Волгограде на одноименном стадионе. В этой паре представителей группы H шансы попасть в 1/8 финала сохранила только Япония. Сборной Польши остается бороться только за престиж - уезжать с мундиаля без единого очка для одной из сильнейших команд Европы как-то несолидно. Хотя после вылета немцев с ЧМ-2018 болельщиков уже ничем не удивишь.

СЕНЕГАЛ – КОЛУМБИЯ, "МАТЧ!", 17:00

А вот второй паре из группы H есть за что бороться. Горячие сенегальские парни выйдут против не менее пылких колумбийцев в Самаре, на стадионе "Космос Арена". У сборной Сенегала четыре очка, это весомая заявка на выход в плей-офф. У колумбийцев пока "троечка", но победа над африканцами и им открывает дорогу в 1/8 финала. Можно было предположить, что команды станут осторожничать и уделять основное внимание обороне. Однако едва ли такой сценарий по душе столь темпераментным парням. Будет жарко.

ПАНАМА – ТУНИС, "МАТЧ!", 21:00

А вот от этой встречи команд из группы G многого ожидать не приходится. Однако чемпионат не устает радовать сюрпризами – вдруг и здесь разыграется очередная футбольная драма? Правда, ни у Панамы, ни у Туниса шансов на выход в плей-офф нет никаких, как, впрочем, и набранных очков. Сборные выйдут на поле стадиона "Мордовия Арена" в Саранске, сообщает "Чемпионат". Вполне возможно, что очки престижа станут для них желанной целью, и болельщики увидят интересную игру.

АНГЛИЯ – БЕЛЬГИЯ, ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 21:00

Фаворитам мундиаля – сборным Англии и Бельгии – надо показать красивую игру хотя бы ради поддержания имиджа "футбольных монстров". Сражаться им особо не за что – обе сборные обеспечили себе место в плей-офф, но за первое место в группе G тоже стоит побороться. Игры этих команд, впрочем, никогда скучными не бывают – так что грандиозное зрелище болельщикам обеспечено.