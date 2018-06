На ЧМ-2018 прогремела главная сенсация

В Казани в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира сборная Южной Кореи провела встречу с командой Германии. Матч завершился со счетом 2:0.

Команды не могли забить все 90 минут основного времени. Германия уверенно владела мячом, а когда Южной Корее удавалось пробиться к чужим воротам, Мануэль Нойер был начеку и все потуги соперника уверенно блокировал. Однако удача была на стороне корейцев.

На второй добавленной минуте Ким Юнь Квон открыл счет. А спустя мгновение полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин отправил мяч мимо замешкавшихся немцев прямиком в пустые ворота. Итог встречи – 2:0 и действующий чемпион мира сборная Германии едет домой.

The holders #GER , are out. #KOR join them heading home, despite big win. pic.twitter.com/Vyyzl7EcHq

Для сборной Южной Кореи победа стала лишь красивым жестом на ЧМ. Команда Сина Тхэ Ена также покинула международный турнир, заработав три балла и оставшись на третьем месте в турнирной таблице группы F. В следующую стадию ЧМ вышли Швеция, которая заняла первое место, и Мексика, расположившаяся на второй строчке в группе.

Confirmation #SWE and #MEX progress to Round of 16.

How many of you predicted this table at start of the #WorldCup? pic.twitter.com/lfAmgW4pZ0