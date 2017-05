Иностранцев восхитил воронежский тверк

Жительница Воронежа опубликовала в социальной сети Instagram видеозапись, на которой она в спортивном зале усердно двигает попой, исполняя популярный молодежный танец "тверк". Примечательно, что больше всего ролик понравился иностранцам.

В конце видеозаписи девушка в короткой мини-юбке даже встает на колени, чтобы показать свои умения, передает "Блокнот". Ее старания оценили многие пользователи Сети, в особенности – иностранцы. Они даже предлагают танцовщице интим. "Want to talk you sexy", – написал один из них. Сама девушка уточнила, что даже не читает комментарии к видео, так как у нее нет на это времени – она разучивает новые движения.