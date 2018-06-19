"Уважайте мое право!" – Уткин внезапно ушел с Первого канала

Телекомментатор Василий Уткин без объяснения причин отказался от сотрудничества с Первым каналом. Журналист сделал важное заявление на YouTube.

Ведущий сослался в своем комментарии на некие обстоятельства. "Мы расстаемся с каналом со взаимным уважением и с моей стороны с благодарностью", – обратился он к зрителям.

При этом Василий Уткин призвал болельщиков не расспрашивать его о причинах случившегося. "Вы, конечно же, хотите знать, почему так получилось. Я прошу вас уважать мое право, а я хочу об этом не говорить. Прошу вас… не беспокоить меня звонками и сохранять мою приватность. Я продолжу говорить о ЧМ так, как я этого хочу и сочту нужным у себя в соцсетях и на канале в YouTube. Это все", – резюмировал спортивный комментатор.



За время начавшегося ЧМ-2018 Уткин успел поработать лишь во время матча Испания – Португалия. В свою очередь на Первом канале пояснили, что решение ведущего понимают.





"Мы благодарим Василия Уткина за блестящую работу на матче Португалия – Испания, с уважением относимся к его частной жизни и просим не строить конспирологических версий. Как Василий и планировал, его гонорар будет направлен в фонд содействия решению проблем аутизма "Выход", – цитирует представителей телеканала Super.ru.

Напомним, ранее, в июне, Василий Уткин объявил, что будет комментировать матчи первенства мира по футболу на Первом канале. Гонорар за эту работу он планировал направить в Благотворительный фонд содействия решению проблем аутизма в России. Он также говорил о том, что любит футбол и очень рад, что страна услышит его голос в эфире.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. В первом матче российские футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

