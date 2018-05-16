Плющенко поставил подножку Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что поддерживает увеличение возрастного лимита в женском фигурном катании. По его мнению, взрослые спортсменки выступают на льду выразительнее, чем юные дарования.



"Если сравнивать 16-летнюю девочку с 25-летней фигуристкой или даже 30-летней, то, конечно, видны два разных катания", – заявил Плющенко. "Молодые могут делать прыжки в силу того, что физически еще не сформировались, но они не могут показать выразительности. Я вообще за это принятие, даже поддержал бы ценз в 18 лет перехода во взрослое женское фигурное катание", – отметил спортсмен.

Олимпийский чемпион коснулся и коллег по цеху, обсуждая этот вопрос, передает Russia Today. "У Этери Тутберидзе все здорово получается. На мой взгляд, она делает свое дело хорошо. У нее большая группа, которая дает результат", – сказал он.

Тренер добавил, что ставить на лед подростков – задача не из легких. "Это очень тяжело сделать в женском катании из-за физиологического развития, но необходимо ведь двигаться в этом направлении", – подчеркнул Плющенко.

Фигурист убежден: ценз позволит избавиться от спортсменов-однодневок, которые цепляются за свои шансы "здесь и сейчас" и не думают о перспективах. "Я склоняюсь к тому, что люди должны долго выступать", – обратил внимание Плющенко.





Российский тренер Александр Жулин тоже поддержал идею запретить выступать несовершеннолетним на взрослых соревнованиях. "Это интересно и правильно. Люди ходят смотреть именно на женское катание, когда спортсменки уже сформировались и выглядят по-женски, пусть даже и не прыгают четверные прыжки", – поделился мнением Жулин.

Если ограничения будут приняты, олимпийская чемпионка Алина Загитова не сможет представлять Россию на взрослых соревнованиях, напомнил он. "Ей придется сделать шаг назад, покататься год в юниорах и вернуться во взрослое катание", – резюмировал Жулин.