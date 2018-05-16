43-летняя Рудковская готовится родить третьего ребенка

Продюсер Яна Рудковская дала откровенное интервью. Звезда рассказала о любимых сыновьях, муже – фигуристе Евгении Плющенко и возможном пополнении семейства.

Яна призналась, что очень много работает, однако занятость совсем не влияет на ее отношения с Евгением. Мы оба так перегружены, что иногда приходим домой, падаем в кровать, а утром просыпаемся со словами: "Ты жив? — Жив. А ты жива?" – поведала Рудковская.

У супругов очень тонкие отношения, очень трогательные. Яна и Евгений вместе уже почти 11 лет, в прошлом году они даже обвенчались. "Я могу сказать, что за все эти годы мы ссорились всего два раза, и то инициатором был Женя. Я вообще неконфликтный человек. Со мной поругаться невозможно, ну или только если человек меня достанет. Женя в этом плане уникальный человек, он никогда не достает меня", – добавила Яна.

Продюсер отметила, что привыкла все держать под контролем. Несмотря на сумасшедшую занятость она находит время для домашних дел. "Единственное, чего я не делаю по дому, – не готовлю и не убираюсь. А все остальное на мне", - поведала блондинка.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 13 Май 2018 в 5:13 PDT

"Мне дети иногда говорят: "Мы живем в музее: это не тронь, тут антиквариат, здесь аккуратнее, в футбол не поиграй, пульками не постреляй". На что я им говорю: "А в каком доме вы бы хотели жить?". Они отвечают: "В каком-нибудь хлеву, чтобы можно было все кидать, бить и разбрасывать", - поделилась звезда.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 3 Май 2018 в 7:51 PDT

В ближайшее время Рудковская и Плющенко планируют завести третьего ребенка – девочку. "Мы с Женей сейчас над этим работаем", – с улыбкой произнесла Яна.



Звезда отметила, что материнство очень поменяло ее мировоззрение. После рождения первенца она стала по-другому воспринимать мир.

"Я родила Николая, когда мне было 27 лет, и только через 11 лет на свет появился Саша. И это совершенно разные вещи. В 27 лет ты вообще не соображаешь, что это за ребенок. А в 38 лет… Он заплакал – ты бежишь, как сумасшедшая. Просыпается – ты уже рядом. Помню, лежишь в кровати и прислушиваешься, бьется или нет его сердце, дышит он или не дышит. У меня одна подруга родила в 45 лет, и она говорит, что это вообще другие ощущения. Ты носишься как мать-наседка. И я бы тоже хотела это испытать", – цитирует продюсера Woman.ru.

