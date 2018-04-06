Российским спортсменам разрешили допинг

Стало известно, что 22 российских атлета получили разрешение на прием запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препаратов для терапии. Об этом сообщил глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

По его словам, в 2017 году с запросами о терапевтических исключениях обратились 98 отечественных спортсменов. Ганус отметил, что 33 из них переданы на рассмотрение в Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD).

"Из них одобрено 22 обращения и отказано по десяти. На рассмотрении – одно", – цитирует главу РУСАДА радиостанция "Говорит Москва". Он добавил, что остальные запросы спортсменов не были переданы.

Юрий Ганус подчеркнул: пока российское антидопинговое ведомство "находится в несоответствии" с требованиями WADA, работу с просьбами россиян ведет UKAD. По его словам, выводы британцев совпадают с мнением комитета по терапевтическим исключениям РУСАДА. WADA выдает терапевтические исключения спортсменам в том случае, если запрещенному препарату при лечении нет альтернативы, а также в случаях, когда без него здоровью спортсмена будет причинен ущерб.

Ранее российских спортсменов наказали за новый допинг-скандал. Европейская гандбольная федерация лишила женскую молодежную сборную нашей страны серебряной медали чемпионата Европы – 2017. Такое решение было принято в связи с тем, что три игрока команды "нарушили антидопинговые правила".

