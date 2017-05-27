ФИФА нанесла удар по ЧМ-2018 в России
Российская сторона подала заявку на регистрацию бренда еще во время проведения заявочной кампании, пообещав при этом в 2009 году передать права на логотип Международной федерации футбола. Однако данный договор не был соблюден, а товарный знак зарегистрировали на РФС.
О том, что логотип не переоформлен на ФИФА стало известно в конце 2016 года в ходе борьбы с контрафактной сувенирной продукцией ЧМ-2018.
В итоге РФС обязали вернуть права на логотип ФИФА. Документы на бренд в настоящее время находятся в стадии перерегистрации, сообщает паблик Mash.
Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Соревнования примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Саранск, Самара, Казань, Волгоград, Нижний Новгород, Калининград, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.
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