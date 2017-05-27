ФИФА нанесла удар по ЧМ-2018 в России

Международная федерация футбола (ФИФА) оставила Россию без логотипа чемпионата мира по футболу 2018 года. Российский футбольный союз официально лишен права на использование товарного знака предстоящего мундиаля.

Российская сторона подала заявку на регистрацию бренда еще во время проведения заявочной кампании, пообещав при этом в 2009 году передать права на логотип Международной федерации футбола. Однако данный договор не был соблюден, а товарный знак зарегистрировали на РФС.

О том, что логотип не переоформлен на ФИФА стало известно в конце 2016 года в ходе борьбы с контрафактной сувенирной продукцией ЧМ-2018.

В итоге РФС обязали вернуть права на логотип ФИФА. Документы на бренд в настоящее время находятся в стадии перерегистрации, сообщает паблик Mash.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Соревнования примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Саранск, Самара, Казань, Волгоград, Нижний Новгород, Калининград, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

