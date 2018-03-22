Опозорившийся на Олимпиаде Коляда рвет соперников на чемпионате мира

Российский фигурист Михаил Коляда занял второе место в короткой программе на чемпионате мира в Милане. Спортсмен удивил своим результатом, особенно после скандального фиаско в Пхенчхане.

Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Михаил Коляда, открывавший последнюю разминку, убрал из своей программы так называемый зубцовый прыжок, который у него не получался на Олимпиаде. Таким образом, спортсмен блестяще откатал короткую программу и сумел показать близкий к лучшему результату сезона итог, который составил 100,08 балла.

Коляду сумел опередить лишь американец Нэтан Чен. Серебряный медалист Пхенчхана, японец Сома Уно занял пятое место, споткнувшись на каскаде и не выполнив ряд важных элементов. Олимпийский чемпион Юдзуру Ханю пропустил чемпионат мира из-за затянувшегося лечения травмы ноги. Еще один российский фигурист Дмитрий Алиев допустил ошибку и с трудом устоял после тройного лутца. В итоге он занял после короткой программы 13-е место, набрав 82,15 балла.

Напомним, Михаил Коляда дважды упал во время командных соревнований фигуристов на Олимпиаде-2018. Спортсмен стал восьмым в короткой программе. Своим неудачным прокатом он сильно осложнил россиянам борьбу за призовые места. Фигурист получил от судей 74,36 балла. После провального выступления он не стал давать интервью прессе.

"Получилось, что откатал без трех элементов. На это тяжело даже смотреть. Он не боролся, не катался. Он так всегда делает, он никогда не борется. У него большой прыжок, он очень легкий, и фигуристы, у которых есть такой шикарный прыжок, обычно не борются. Или идеально, или никак. Но здесь соревнования – и говорить что-либо бесполезно", – сказала о выступлении фигуриста заслуженный тренер Татьяна Тарасова.