Опозорившийся Коляда загнал себя в угол

Предсказательница назвала источник всех проблем спортсмена. По ее словам, спортсмен споткнулся на психологической подготовке к соревнованиям – сдала нервная система.

"Он просто переволновался и не сумел собраться. В его обычное рабочее и режимное состояние он не может войти", – заявила таролог. Абравитова добавила, что спортсмен фактически сам создал ситуацию, в которой сейчас находится.

Спортсмен загнал себя в угол, но найдет выход из положения. "Это все будет отражаться на всех его выступлениях. Можно сказать, что эта Олимпиада не самая удачная для него, но и не самая последняя. Он сейчас проходит такой путь достаточно тяжелый и по восприятию и нажиму, как внутреннему так и внешнему. Но он все же сможет засолить свой характер", – уверена предсказательница. По ее словам, Коляда еще сможет найти точки стабилизации, но то, что случилось на Олимпиаде, выбило его из колеи.

"Все люди вокруг его нереально поддерживают и спортсмены и тренеры. Энергию ему все посылают мощнейшую. Эта ситуация много его чему научит в жизни. И как мобилизоваться и как настроиться. Потому что такие шансы выпадают в жизни редко. Более того, представлять нашу страну в такой критической ситуации. Мы все должны его поддерживать и пожелать удачи" – уверена Абравитова. Ясновидящая выразила мнение, что Коляда является очень хорошим спортсменом и может показывать высокий результат.

Ему нужно работать с нервной системой. "Если он учиться справляться со своими нервными переживаниями результаты будут отличные. В ближайшее время этому он научиться и чуть позже войдет в 5 Самый сильнейших фигуристов Мира. Увидим его еще ни раз", – заключила таролог.

