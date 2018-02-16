Фигурист Коляда опять упал и промолчал

На Олимпиаде в Пхенчхане завершилась короткая программа среди фигуристов-одиночников. Россиянин Михаил Коляда вновь допустил досадную ошибку.

Серебряный призер Игр в составе нашей сборной в командном турнире завалил короткую программу. 22-летний фигурист сорвал первый прыжок и упал с четверного лутца, получив всего 86,69 балла и восьмое место.

Ранее спортсмен допустил два падения, за что был подвергнут беспощадной критике со стороны болельщиков и коллег. И тогда, и сейчас Коляда отказался от комментариев по поводу неудачных выступлений.

А для 18-летнего Дмитрия Алиева 16 февраля состоялся первый олимпийский прокат в карьере. Несмотря на волнение, фигурист выполнил программу очень чисто. Судьи высоко оценили его выступление – 98,98 балла, сообщает "Спорт-экспресс".

Победил в короткой программе японский спортсмен Юдзуру Ханю с результатом 111,68 балла. Вторым стал испанец Хавьер Фернандес (111,68). Третье место завоевал еще один представитель Японии – Шома Уно (104,17).

Индивидуальное олимпийское первенство среди мужчин завершится в Пхенчхане 17 февраля произвольной программой. Начало трансляции – в 04:00 мск.

Между тем далеко не все считают, что Михаила Коляду стоит ругать за промахи. Как писали Dni.Ru, такой точки зрения придерживается олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

"Мальчик-то талантливый, все может. На тренировках прыгает четверные, в том числе лутц. А здесь короткую программу провалил. И в произвольной поплыл сразу. Четверной лутц закончился падением, затем недокрутил четверной тулуп… Хорошо, с остальной программой справился. Проявил характер, зацепился за второе место и принес команде важнейшие очки. Да, задачу не выполнил, но изначально расчет был верный", – сказал Плющенко о первом прокате Коляды.