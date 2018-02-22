"Проиграл в рулетку": Радулов вышел из казино без зубов

Российский хоккеист Александр Радулов шокировал общественность необычными изменениями в своем внешнем виде. Поклонники заподозрили спортсмена в использовании вставных зубов.



Двукратный чемпион мира, а ныне нападающий клуба НХЛ "Даллас Старз" Александр Радулов, как и любой современный селебрити, любит делиться подробностями своей личной жизни в соцсетях. Однако последняя публикация хоккеиста в Instagram вызвала волну споров и насмешек подписчиков в комментариях. Судя по свежим фотографиям, Радулов решил провести вечер в одном из казино Далласа.

Видно, что хоккеист оказался в центре внимания прессы и посетителей заведения, что отразилось на его приподнятом настроении. Несмотря на это, улыбку Радулова нельзя назвать ослепительной.

Подписчики спортсмена заметили недостающие зубы на одном из снимков, при этом на остальных фотографиях этой "пропажи" уже не видно. Странные изменения во внешнем виде Радулова вызвали шквал негодования и шуток от поклонников нападающего НХЛ.

"Куда делся зуб между первой и третьей фотографией, Саня?",— задается вопросом один из подписчиков. "Слышали о такой вещи как фикса? Это похоже на протезы!",— добавляет другой. Помимо оттачивания остроумия на новом имидже хоккеиста, поклонники пожелали спортсмену удачи в карьере и новых побед, а также выразили сожаление по поводу того, что нашей сборной не хватает таких сильных игроков, как Радулов.

Александр Радулов является заслуженным мастером спорта России и двукратным чемпионом мира. В 2004 году спортсмен решил строить свою карьеру уже в НХЛ. В настоящее время он входит в состав клуба "Даллас Старз" в качестве крайнего нападающего. Радулов признан одним из лучших игроков КХЛ своего времени.