Овечкина высмеяли за пропуск Олимпиады
"Александра Великого" потроллили. Перед очередным матчем российский форвард встретился с главным тренером клуба "Минессота Уайлд" Брюсом Будро. Увидев Овечкина на предматчевой раскатке, Будро сказал ему: "Я думал, ты на Олимпиаде!".
Будро возглавлял "Кэпиталс" с 2007-го по 2011 год и тренировал Овечкина, пришедшего в команду в 2005-м. Под руководством канадского специалиста нападающий провел самый результативный сезон в заокеанской карьере – в сезоне-2007/08 он набрал 112 очков (65 шайб и 47 передач).
В составе российской хоккейной команды на Олимпиаде-2018 - как, впрочем, и всех остальных сборных – нет игроков НХЛ. Ранее Международный олимпийский комитет отказался компенсировать лиге финансовые потери от участия хоккеистов в Играх.
Однако Овечкин, даже после обнародования решения НХЛ, заявлял о намерении поехать на Олимпиаду, несмотря на запрет. Позже, правда, отказался от своей идеи – пояснив, что лига поставила его в такие условия, при которых у него нет шансов на участие в Играх.
Илья Ковальчук: хоккеисты сборной России сыграют на ОИ, в том числе и за Овечкина https://t.co/rQqfFCKjcn #Pyeongchang2018 #Овечкин #Ковальчук pic.twitter.com/EbxtBIj9Iv— Р-Спорт (@rsportru) 13 февраля 2018 г.
Российская сборная в Пхенчхане сыграла два матча группового этапа. В первом команда Олега Знарка уступила словакам (2:3), во втором разгромила словенцев со счетом 8:2.
А встреча регулярного чемпионата НХЛ, перед которой состоялся разговор Овечкина и Будро, завершилась победой "Вашингтона" со счетом 5:2. 32-летний Ови забросил одну шайбу и трижды ассистировал партнерам.
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