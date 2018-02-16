Овечкина высмеяли за пропуск Олимпиады

Российского хоккеиста Александра Овечкина высмеяли за пропуск Олимпийских игр в Пхенчхане. Порцию насмешек форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон кэпиталз" получил от своего прежнего тренера.

"Александра Великого" потроллили. Перед очередным матчем российский форвард встретился с главным тренером клуба "Минессота Уайлд" Брюсом Будро. Увидев Овечкина на предматчевой раскатке, Будро сказал ему: "Я думал, ты на Олимпиаде!".

Будро возглавлял "Кэпиталс" с 2007-го по 2011 год и тренировал Овечкина, пришедшего в команду в 2005-м. Под руководством канадского специалиста нападающий провел самый результативный сезон в заокеанской карьере – в сезоне-2007/08 он набрал 112 очков (65 шайб и 47 передач).

В составе российской хоккейной команды на Олимпиаде-2018 - как, впрочем, и всех остальных сборных – нет игроков НХЛ. Ранее Международный олимпийский комитет отказался компенсировать лиге финансовые потери от участия хоккеистов в Играх.

Однако Овечкин, даже после обнародования решения НХЛ, заявлял о намерении поехать на Олимпиаду, несмотря на запрет. Позже, правда, отказался от своей идеи – пояснив, что лига поставила его в такие условия, при которых у него нет шансов на участие в Играх.

Российская сборная в Пхенчхане сыграла два матча группового этапа. В первом команда Олега Знарка уступила словакам (2:3), во втором разгромила словенцев со счетом 8:2.

А встреча регулярного чемпионата НХЛ, перед которой состоялся разговор Овечкина и Будро, завершилась победой "Вашингтона" со счетом 5:2. 32-летний Ови забросил одну шайбу и трижды ассистировал партнерам.