Канада вышвырнула Россию из гонки за золото в хоккее

Женская сборная России по хоккею потерпела поражение от Канады в полуфинале Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Соперницы выиграли у нас со счетом 5:0.

У победительниц дубль оформила Дженнифер Уэйкфилд (2-я и 42-я минуты), также отличились Мари-Филип Пулен, Эмили Кларк и Ребекка Джонстон. Теперь россиянки поборются за бронзовые награды с национальной командой Финляндии, которая уступила США.

Отметим, наша сборная четвертый раз сыграла с канадками на Олимпиаде и потерпела четвертое поражение. Впервые команды бились в плей-офф Игр, три предыдущих матча проходили на групповом этапе. В Солт-Лейк-Сити в 2002 году канадки выиграли со счетом 7:0, в Турине-2006 – 12:0.

Ранее в финал Олимпиады вышла женская сборная США по хоккею, передает RT. Матч за третье место пройдет 21 февраля в 10:40 по мск. Финал будет сыгран 22 февраля.

Полуфинальный матч Олимпиады завершен, к сожалению, наша команда проиграла сборной Канады. Навязывали борьбу, атаковали, но канадки реализовали свои моменты. Итоговый счет — 0:5. Подробнее: https://t.co/8AsqhqxEfE pic.twitter.com/HdgNE7M719 — Хоккей России (@russiahockey) 19 февраля 2018 г.

В свою очередь нападающий Илья Ковальчук 13 февраля побывал на матче российских и канадских хоккеисток в рамках олимпийского турнира. Тогда он назвал женский хоккей в исполнении отечественных спортсменок разочаровывающим. "Позавчера я первый раз в жизни смотрел женский хоккей. Было видно, что канадки катаются быстрее. Потом мне рассказали, что все самые сильные хоккеистки – в Канаде и США. Если честно, не мое это. Пусть девчонки не обижаются, но женский хоккей – это вообще не то", – отметил спортсмен.