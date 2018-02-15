Исинбаеву гнобят после родов в Монте-Карло

Пользователи соцсетей раскритиковали олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву за то, что она родила второго ребенка в Монте-Карло. В частности, возмутилась известная блогерша Елена Миро.

Многие фолловеры критикуют спортсменов, которые позиционируют себя как патриотов, но жить, рожать и учить детей предпочитают на Западе. "Нас гонят взашей, унижают, а Леночка и рада стараться, называя свое непотребное поведение любовью к Родине… Пока спортсмены-предатели бессмысленно рвут свои ***** в Корее ради каких-то своих ништяков, Исинбаева рожает в Монте-Карло", - заявила Миро в "Живом журнале".

"Ка-а-ак?! А почему не в Волгоградском районном роддоме, спросите вы? А потому, что потому, отвечу вам я! Патриотка же. Живет в Монако. Рожает там же. Призывает спортсменов зарабатывать себе медали и следовать ее пути – в Монако, например", – добавила блогерша. Миро отметила, что ей "совершенно понятно с этими спортсменами все".

"Действительно, ****** им Родина? Пусть русских унижают, но вдруг лично тебе дадут медальку, а с ней – рекламный контракт, заработав на котором можно устроить уютный домик подальше от унижаемой России", – написала она. По ее мнению, проживающим за пределами России спортсменам Родина "была нужна лишь до тех пор, пока делала из них чемпионов, учила прыгать в высоту или играть в хоккей".

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Фев 4, 2018 в 11:45 PST

Читатели блога Миро поддержали ее позицию: "Издалека так приятно любить Родину и терпеть лишения", "Патриотизм – для бедных. И патриоты они ровно до тех пор, пока у них не появятся деньги". Некоторые заступились за Исинбаеву, отметив, что она имеет право и возможность выбирать, где рожать.

В свою очередь пресс-секретарь спортсменки Маргарита Барышева сообщила радиостанции "Говорит Москва", что не будет комментировать обвинения. "Вы знаете, без комментариев эта тема. Извините", – заявила она.

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Дек 27, 2017 в 6:25 PST

Как писали Dni.Ru, 14 февраля Елена Исинбаева родила сына, о чем рассказала в своем Instagram. Имя мальчика счастливые родители объявят позже. Спортсменка стала мамой во второй раз – у них с мужем Никитой Петиновым есть трехлетняя дочь Ева.

Елена Исинбаева – трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка мира в помещении. Обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом. Двукратная олимпийская чемпионка и обладательница бронзовой медали Игр 2012 года.