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Спорт

Исинбаева родила сына

Елена Исинбаева. Фото: GLOBAL LOOK press/Takashi Okui
Знаменательное событие в семье олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Поклонники наперебой поздравляют спортсменку с рождением сына.
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В семействе чемпионов прибавление. Прославленная спортсменка родила второго ребенка. У Елены Исинбаевой и ее мужа Никиты Петинова есть трехлетняя дочь Ева. Имя новорожденного сына счастливые родители объявят позже.

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Когда чемпионка ожидала первого ребенка, она прервала свою спортивную карьеру на полтора года. Дочку Елена родила в июне 2014 года. А в августе 2016-го Исинбаева окончательно ушла из спорта – после того как ее не допустили к Играм в Рио-де-Жанейро.

Пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства олимпийская чемпионка оставила в мае прошлого года – тогда был изменен устав организации. По новым правилам, Исинбаева, представляющая Олимпийский комитет России, не могла одновременно работать в РУСАДА. 

Елена Исинбаева – трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка мира в помещении.  Обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом. Двукратная олимпийская чемпионка и обладательница бронзовой медали Игр 2012 года. 

Фотографии детей Елена в соцсети принципиально не выставляет. При этом она охотно делилась переживаниями, готовясь к новому рекорду, напоминает Пятый канал. 

Автор: Андрей Евлампиев14 февраля 2018, 10:31

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