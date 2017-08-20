Исинбаева показала округлившийся живот
На фестивале "Короче" в Калининграде Елена Исинбаева заседала в жюри, а также представила фильм "Сергей не один" режиссера Михаила Сердюкова, передает StarHit. Спортсменка стала продюсером картины, рассказывающей о воспитаннике детского дома, мечтающем стать великим художником.
Впрочем, многие светские хроникеры следили не за происходящим на экране, а за тем, в каких нарядах приходили знаменитости. И взгляд как опытных журналистов, так и простых пользователей Сети, зацепился за излишне свободное платье Елены Исинбаевой. Снимок, где ее фигуру видно в полный рост, выложила на своей странице в Instagram сама спортсменка.
Несмотря на необычный крой и просторность, подписчики спортсменки в Instagram тут же разглядели под одеждой округлившийся животик. "Вы беременны? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лена беременная ?)", "Поздравляем!!! 🎈🎉 вам очень идет животик!!", "Животик)))))", "Какое платье для двоих 😍 поздравляю 👍", – поспешили поделиться своими восторгами комментаторы.
Напомним, ранее о том, что олимпийская чемпионка ждет ребенка в социальных сетях сообщила Тина Канделаки. Елена воспитывает четырехлетнюю дочь Еву. В июне 2017 года наследница звезды легкой атлетики приняла участие в забеге на небольшой дистанции. Девочка восхитила присутствующих волей к победе и упорством.
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