Исинбаева показала округлившийся живот

Поклонники российской спортсменки Елены Исинбаевой обратили внимание на платье свободного покроя, в котором она пришла на фестиваль короткометражных фильмов "Короче" в Калининграде. Многие уверены, что под свободной одеждой она скрывает округлившийся живот.

На фестивале "Короче" в Калининграде Елена Исинбаева заседала в жюри, а также представила фильм "Сергей не один" режиссера Михаила Сердюкова, передает StarHit. Спортсменка стала продюсером картины, рассказывающей о воспитаннике детского дома, мечтающем стать великим художником.

Впрочем, многие светские хроникеры следили не за происходящим на экране, а за тем, в каких нарядах приходили знаменитости. И взгляд как опытных журналистов, так и простых пользователей Сети, зацепился за излишне свободное платье Елены Исинбаевой. Снимок, где ее фигуру видно в полный рост, выложила на своей странице в Instagram сама спортсменка.

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Авг 18 2017 в 8:27 PDT

Несмотря на необычный крой и просторность, подписчики спортсменки в Instagram тут же разглядели под одеждой округлившийся животик. "Вы беременны? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лена беременная ?)", "Поздравляем!!! 🎈🎉 вам очень идет животик!!", "Животик)))))", "Какое платье для двоих 😍 поздравляю 👍", – поспешили поделиться своими восторгами комментаторы.

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Авг 19 2017 в 8:04 PDT

Напомним, ранее о том, что олимпийская чемпионка ждет ребенка в социальных сетях сообщила Тина Канделаки. Елена воспитывает четырехлетнюю дочь Еву. В июне 2017 года наследница звезды легкой атлетики приняла участие в забеге на небольшой дистанции. Девочка восхитила присутствующих волей к победе и упорством.