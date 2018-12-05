Раздвинувшая ноги Шарапова возбудила народ
На черно-белом фото спортсменка сидит с широко расставленными ногами в джинсах и майке без рукавов. "За кулисами съемок", – подписала фото Мария Шарапова.
Реакция поклонников оказалась неоднозначной. Кадр возбудил фолловеров на горячие комментарии: "Какая поза!", "Сладкая девочка", "Чертовски хороша", "Ты прекрасна, из другой галактики", "Ну ты прямо искусница", "Носочек тянешь сексуально", "Вот пример, когда у девушки ноги не вместе, но выглядит абсолютно не пошло..."
Критики нашли минусы фото. Некоторым оно показалось откровенным, другие нашли в позе Марии нечто мужское. Также одним из нареканий к снимку стало то, что на нем у теннисистки почти не заметна грудь.
Отметим, что Шарапова часто становится объектом обсуждения в соцсетях, регулярно делясь с подписчиками фотографиями. Предметом пристального внимания болельщиков является и личная жизнь спортсменки.
Как писали "Дни.ру", в августе этого года Мария Шарапова призналась, что у нее роман с британским миллионером Александром Гилксом. Россиянке пришлось приоткрыть завесу тайны после того, как снимки с мужчиной, целующим ягодицы теннисистки, взорвали интернет.
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