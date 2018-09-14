"Поменяй стилиста": фигуристая Шарапова превратилась в прямоугольник

Мария посетила один из показов Недели моды. Знаменитая теннисистка появилась на публике в платье, невыгодно скрывающем фигуру.



Шарапова известна не только профессиональными, но и великолепными внешними данными. Длинноногая красавица имеет стройную фигуру. Однако на сей раз Мария ошиблась с выбором наряда.

Черно-белое платье с геометрическим рисунком превратило фигуру теннисистки в прямоугольник без изгибов и намека на талию. Судя по всему, звезда спорта настолько занята карьерой и личной жизнью (она встречается с британским миллионером Александром Гилксом), что на выходы в свет совсем не остается времени.

Мария разместила снимок с Недели моды на своей странице в Instagram. "Спасибо за это красивое платье… Что еще более важно, спасибо вам за волнующий, волшебный вечер. Центральный парк под вечерним туманом... Вечный романтизм", – подписала фото Шарапова.

Критика пользователей соцсети не заставила себя долго ждать. "Маша, я тебя люблю и уважаю... Поменяй стилиста", "Пошловатый узор на платье", "Не узнаю Марию", "Позаботьтесь о своей красоте", – написали фолловеры. Однако преданные поклонники отметили, что русская красавица прекрасна в любом виде.