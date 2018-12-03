Российский футболист бесследно пропал после пирушки с другом
Мать Ломакина рассказала правоохранителям, что парень 30 ноября уехал на медицинские процедуры футбольного клуба. Там Алексей переночевал и перестал выходить на связь.
Телефон футболиста появился в сети только 2 декабря. Женщина выяснила, что сын забыл его вместе с рюкзаком в такси. Водитель объяснил, что вещи оставил Алексей, ехавший с другом Иваном.
В свою очередь Иван заявил матери спортсмена, что они вместе выпивали, но он не помнит, где проводили время, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в полиции. Женщина отметила, что сын "иногда употребляет медицинский препарат "Тропикамид", от которого поведение его бывает неадекватным".
Последний раз Ломакин выходил на поле в основном составе в сентябре 2018 года в матче против "Динамо". Всего в сезоне 2018-2019 годов он сыграл три матча, проведя на поле 89 минут.
Напомним, летом 2017 года трагедия произошла с 20-летним борцом Юрием Власко. 29 июля на берегу озера Байкал в Бурятии он был найден мертвым. На теле зияли колото-резаные раны.
На месте происшествия были обнаружены металлический прут и нож, а также гильзы и пистолет, из которого производились выстрелы в песок одним из участников конфликта. Было возбуждено уголовное дело.
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