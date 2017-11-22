Именитого спортсмена нашли мертвым в Якутске

Умер Дмитрий Хворостовский Бузова получила работу на Первом Секс-скандал Волочковой Дом-2 Подарки на Новый год

Самое читаемое

Венчанием с Галкиным Пугачева гасит грязный гей-скандал
На Меньшову накинулись из-за Ахеджаковой
Ольга Бузова получила работу на Первом канале
Александр Малинин откровенно об измене жены
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
партнеры
Среда 22 ноября
Лента новостей
15:12
Володин соболезнует в связи со смертью Хворостовского
15:07
Минюст определит порядок признания СМИ иноагентом
14:48
Прохожий проучил вора на мопеде (видео)
14:38
Загадочный объект над аэропортом попал на видео
14:35
В квартире на севере Москвы нашли мумию
14:33
Путин устроил Западу "бурю в пустыне"
14:31
Поплавская собирает деньги для смертельно больной певицы Власовой
14:20
Ратко Младич получил пожизненное
14:18
Американка попала под суд из-за фото мужа и сына в душе
14:11
Топовые блогеры решили закатить отвязный Новый год
13:53
Шесть книг по сериалам и кино
13:45
Москвичей предупредили об опасной погоде
13:37
Началась продажа складных домов
13:26
Максакова в короткой юбке прокатилась на эскалаторе
13:05
Врачи рассказали о болезни Хворостовского
13:02
Душераздирающие слова появились на странице убитой горем вдовы Хворостовского
13:00
Найдена связь между типом алкоголя и настроением
12:49
Образец борьбы со смертью: Россия скорбит о кончине Хворостовского
12:40
С Хворостовским в момент смерти была другая женщина
12:12
Лучшие выступления Хворостовского
12:04
В центре Москвы у мужчины украли портфель с миллионом рублей
11:49
Рак остановят магнитом
11:49
Комиссию по крушению Ту-154 обвинили в подлоге
11:48
Центробанк рассчитал индекс оливье
11:38
Мучительная смерть: Хворостовский боролся до конца
11:36
Знаменитости оплакивают умершего Хворостовского
11:30
Безработный откусил москвичу ухо
11:15
Хворостовский онемел перед смертью
11:10
Каким запомнился Дмитрий Хворостовский
11:07
Россиянам придумали новые налоги
11:06
Подробности смерти Дмитрия Хворостовского
10:57
Семья Хворостовского выступила с заявлением
10:43
У Порошенко случился приступ из-за "российских танков" в Луганске
10:34
У здания Минобороны в Москве устроили гонки (видео)
10:27
Фокус стакана с газировкой загнал пользователей в тупик
10:24
Маликов сообщил о смерти Хворостовского
10:09
Кабаева пришла получать награду в сексуальном кожаном наряде
10:05
Москвич у себя дома насмерть забил бомжа и пошел в полицию
09:58
Найдены причины старения мозга
09:55
В Москве ребенок упал с пятого этажа и выжил
09:52
Названа неожиданная причина мужского бесплодия
09:50
На северо-западе Москвы автомобиль сгорел после ДТП
09:28
В Москве у ТЦ юношу ударили ножом в сердце
09:13
Какие продукты подорожают к Новому году
09:03
Новый поворот в скандале с кражей у Джигарханяна
08:47
Попытка упорного "пловца" нырнуть в болото окончилась крахом (видео)
08:46
Москва придумала способ уничтожения Вашингтона
08:41
Россиянам пообещали аномальные грозы и тепло
08:37
Собчак вдохновляет дизайнеров
08:26
Трамп освободил Путина от надоедливого Порошенко
08:06
Венчальное платье Пугачевой обозвали занавеской
08:04
Актер Дэвид Кэссиди умер после продолжительной болезни
22:07
Известный журналист устроил показательную порку Ксении Собчак
22:00
Жена родит Малахову второго ребенка
21:04
Народ в шоке от наплевательства на последнюю волю Задорнова
21:00
Ведущая "Дома-2" поставила завистливого Солнцева на место
20:39
София Ротару выглядит моложе своей дочери
20:29
Сторонник теории плоской Земли готовится раскрыть мировой заговор
20:26
В Ницце задержали миллиардера Сулеймана Керимова
20:16
Стали известны предсмертные слова Марьянова
19:59
Бузовой грозит огромный штраф за скандальную измену
19:52
Госдума дает дорогу молодым
19:24
Пассажиры пожаловались на коллапс в метро Москвы
19:21
В Германии заявили об отставке Меркель
19:08
В Сеть "слили" видео с НЛО-чистильщиком
19:00
Как Майдан уничтожил Украину
18:48
Тренер по сексу выложил в Сеть развратные снимки Волочковой
18:41
Пожалевший солдат вермахта школьник оправдался за скандал
18:13
В Госдуме выбрали лучшие молодежные инициативы
18:03
Онкобольной Гайдулян потерял жену
17:25
Кадыров успешно борется с онкологией
17:01
Путин пошутил о пиве на переговорах с Земаном
16:54
Суд отклонил иск олигарха к Первому каналу
16:42
Ведущий Юрий Николаев рассказал о разводе
16:38
Вера Брежнева восхитила экстремальным декольте
16:27
Пенсионерка пригрозила взорвать дом в Зеленограде
16:23
Госдума почти разгребла законодательные завалы
16:21
Россиянам посоветовали меньше праздновать и больше работать
16:21
Пять необычных кинотеатров Москвы
16:16
Британцы выместили свою обиду на России
16:06
Гордон открестилась от обвинений Берковой
16:03
Как спасти ребенка от смерти
15:59
Умер знаменитый детский писатель
15:50
Васильева сделала неожиданное заявление об отношениях с Гаркалиным
15:48
"Возможен второй Чернобыль": ученый о мощном выбросе радиации на Урале
15:33
Заканчивается прием заявок на соискание второй Ежегодной Премии в области образования
15:26
Стала известна причина мучительной смерти рэпера Лила Пипа
15:26
В порту Мурманска загорелся корабль
15:24
"Росатом" опроверг причастность к выбросу рутения-106
15:18
Священник: Пугачеву и Галкина мог незаконно обвенчать самозванец
15:14
Названа дата пресс-конференции Путина
15:09
В Москве о лицо ребенка затушили сигарету
15:07
Звезда "Дикого ангела" сморщилась к 40 годам
14:56
Юных гимнасток заставили мыть туалет
14:56
Почему электромобили непопулярны в России
14:51
Центр Луганска перекрыли "зеленые человечки"
14:49
Грабитель с тесаком ворвался в банк в Москве
14:43
Рецепт ризотто по-крымски
14:41
На северо-западе Москвы загорелась типография
14:37
"Ксюша-огонь": российская спортсменка начудила в интервью (видео)
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне хотят отказаться от Первого канала из-за Бузовой
Оплеванная Волочкова о сексе за деньги с восемью мужиками
Ольга Бузова получила работу на Первом канале
Бузовой грозит огромный штраф за скандальную измену
Киркоров дал свое имя ребенку Малахова
Джигарханян сильно изменился
Регионы

Именитого спортсмена нашли мертвым в Якутске

Иннокентий Макаров. Коллаж dni.ru
Обнаружено тело пропавшего трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова. Спортсмена убил собутыльник.
прочитано 1403 раза

Тело Макарова было обнаружено в лесном массиве на Вилюйском тракте. Подозреваемый в убийстве 42-летнего спортсмена 36-летний житель Якутска задержан.

ПО ТЕМЕ

Именитый российский спортсмен пропал без вести

Убийцу российского чемпиона поймали в Бурятии

Зверское убийство российского чемпиона попало на видео

Согласно имеющейся информации, в ходе распития спиртных напитков в частном доме в ночь на 6 ноября между мужчинами возник конфликт. Кикбоксер скончался от многочисленных телесных повреждений, сообщает портал News.Ykt.Ru.

После преступления собутыльник Макарова вывез тело в лес. В пресс-службе МВД по региону подтвердили информацию об убийстве. Подозреваемый был установлен в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Как писали Dni.Ru, Иннокентий Макаров пропал 5 ноября. Он ушел из дома и не вернулся. 13 ноября следователи открыли дело об убийстве. Спортсмен являлся председателем садово-огороднического некоммерческого товарищества "Сатал".

Напомним, что летом этого года трагедия произошла с 20-летним борцом Юрием Власко. 29 июля на берегу озера Байкал в Бурятии он был найден мертвым. На теле зияли колото-резаные раны.

На месте происшествия были обнаружены металлический прут и нож, а также гильзы и пистолет, из которого производились выстрелы в песок одним из участников конфликта. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Автор: Людмила Фоканова22 ноября 2017, 10:24

комментарии

Политика

У Порошенко случился приступ из-за "российских танков" в Луганске
Трамп освободил Путина от надоедливого Порошенко
В Германии заявили об отставке Меркель
Путин пошутил о пиве на переговорах с Земаном

Шоу-бизнес

Крутой о Хворостовском: Не было никакой надежды
Измены жены и алкоголь могли спровоцировать рак у Хворостовского
Поплавская собирает деньги для смертельно больной певицы Власовой
Максакова в короткой юбке прокатилась на эскалаторе

Проишествия

В Ницце задержали миллиардера Сулеймана Керимова
Центр Луганска перекрыли "зеленые человечки"
Учительница попала за решетку из-за орального секса со школьниками
Превышение радиации в 1000 раз назвали неопасным для россиян

Lifestyle

Лучшие выступления Хворостовского
Шесть книг по сериалам и кино
Киркоров отказался вступать в "Команду Путина"
Певица Руслана возмущена "культом вышиванки" на Украине
Шоу-бизнес

Бузовой грозит огромный штраф за скандальную измену

Звезде "Дома-2" не простят бегство на Первый канал
Шоу-бизнес

Новый поворот в скандале с кражей у Джигарханяна

Нашли подозреваемого в финансовых махинациях в театре
Шоу-бизнес

Подробности смерти Дмитрия Хворостовского

Певец скончался после продолжительной болезни
Шоу-бизнес

Хворостовский онемел перед смертью

Игорь Крутой рассказал о последних днях артиста

Гороскоп

Мучительная смерть: Хворостовский боролся до конца
Жена родит Малахову второго ребенка
Гороскоп с 20 по 26 ноября
Совет на выходные

Фоторепортажи

Каким запомнился Дмитрий Хворостовский
Пышногрудая певица заработала 105 миллионов долларов за год
История любви королевы Елизаветы II
Сексуальные модели Victroria's Secret оголились на подиуме

Спорт

"Ксюша-огонь": российская спортсменка начудила в интервью (видео)
Кабаева подколола убитых горем итальянцев
У сына парализованной российской чемпионки нашли страшный недуг
Боксер отправил в нокаут соперника с первого удара (видео)

Регионы

Родители отдали отказавшегося быть сектантом подростка в детдом
Известная певица получила страшную травму в пьяном ДТП
Врачи переступали через истекающего кровью пациента
Именитого спортсмена нашли мертвым в Якутске
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru