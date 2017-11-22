Именитого спортсмена нашли мертвым в Якутске

Обнаружено тело пропавшего трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова. Спортсмена убил собутыльник.

Тело Макарова было обнаружено в лесном массиве на Вилюйском тракте. Подозреваемый в убийстве 42-летнего спортсмена 36-летний житель Якутска задержан.

Согласно имеющейся информации, в ходе распития спиртных напитков в частном доме в ночь на 6 ноября между мужчинами возник конфликт. Кикбоксер скончался от многочисленных телесных повреждений, сообщает портал News.Ykt.Ru.

После преступления собутыльник Макарова вывез тело в лес. В пресс-службе МВД по региону подтвердили информацию об убийстве. Подозреваемый был установлен в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

В Якутске пропал трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Иннокентий Макаров. Последний раз мужчину видели 5 ноября.https://t.co/tbPYJ3vz2N pic.twitter.com/GNYGqpD40X — News.Ykt.Ru (@NewsYktRu) 17 ноября 2017 г.

Как писали Dni.Ru, Иннокентий Макаров пропал 5 ноября. Он ушел из дома и не вернулся. 13 ноября следователи открыли дело об убийстве. Спортсмен являлся председателем садово-огороднического некоммерческого товарищества "Сатал".

Напомним, что летом этого года трагедия произошла с 20-летним борцом Юрием Власко. 29 июля на берегу озера Байкал в Бурятии он был найден мертвым. На теле зияли колото-резаные раны.

На месте происшествия были обнаружены металлический прут и нож, а также гильзы и пистолет, из которого производились выстрелы в песок одним из участников конфликта. По данному факту было возбуждено уголовное дело.