Именитого спортсмена нашли мертвым в Якутске
Тело Макарова было обнаружено в лесном массиве на Вилюйском тракте. Подозреваемый в убийстве 42-летнего спортсмена 36-летний житель Якутска задержан.
Согласно имеющейся информации, в ходе распития спиртных напитков в частном доме в ночь на 6 ноября между мужчинами возник конфликт. Кикбоксер скончался от многочисленных телесных повреждений, сообщает портал News.Ykt.Ru.
После преступления собутыльник Макарова вывез тело в лес. В пресс-службе МВД по региону подтвердили информацию об убийстве. Подозреваемый был установлен в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
В Якутске пропал трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Иннокентий Макаров. Последний раз мужчину видели 5 ноября.https://t.co/tbPYJ3vz2N pic.twitter.com/GNYGqpD40X— News.Ykt.Ru (@NewsYktRu) 17 ноября 2017 г.
Как писали Dni.Ru, Иннокентий Макаров пропал 5 ноября. Он ушел из дома и не вернулся. 13 ноября следователи открыли дело об убийстве. Спортсмен являлся председателем садово-огороднического некоммерческого товарищества "Сатал".
Напомним, что летом этого года трагедия произошла с 20-летним борцом Юрием Власко. 29 июля на берегу озера Байкал в Бурятии он был найден мертвым. На теле зияли колото-резаные раны.
На месте происшествия были обнаружены металлический прут и нож, а также гильзы и пистолет, из которого производились выстрелы в песок одним из участников конфликта. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Звезде "Дома-2" не простят бегство на Первый канал
Нашли подозреваемого в финансовых махинациях в театре
Певец скончался после продолжительной болезни
Игорь Крутой рассказал о последних днях артиста