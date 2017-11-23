Подробности убийства именитого российского спортсмена

Следователи предъявили 36-летнему жителю Якутии обвинение в убийстве 42-летнего трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова. Выяснилось, что у преступника был подельник.

Убивший спортсмена мужчина из села Ой Хангаласского района дал показания об обстоятельствах совершенного им преступления. Также он указал точное место, где находилось тело жертвы, – лесной массив в районе 45-го километра Вилюйского тракта.

Следователям удалось установить и 51-летнего пособника обвиняемого. Мужчина помогал своему знакомому в сокрытии убитого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Укрывательство преступления". Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, передает пресс-служба Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия), передает "Утро.Ru".

Как писали Dni.Ru, Макаров и обвиняемый выпивали в ночь на 6 ноября в частном доме. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого чемпион мира по кикбоксингу скончался от многочисленных телесных повреждений.

Как писали Dni.Ru, Иннокентий Макаров пропал 5 ноября. Он ушел из дома и не вернулся. О пропаже спортсмена сообщили его родственники 13 ноября, в тот же день было возбуждено уголовное дело об убийстве. Тело мужчины было найдено 21 ноября. Спортсмен являлся председателем садово-огороднического некоммерческого товарищества "Сатал".

Напомним, что летом этого года трагедия произошла с 20-летним борцом Юрием Власко. 29 июля на берегу озера Байкал в Бурятии он был найден мертвым. На теле зияли колото-резаные раны.

На месте происшествия были обнаружены металлический прут и нож, а также гильзы и пистолет, из которого производились выстрелы в песок одним из участников конфликта. По данному факту было возбуждено уголовное дело.