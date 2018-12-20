Прогульщица Загитова наплевала на тренировку перед чемпионатом России
Зрители заметили прогул Алины Загитовой и забили тревогу: что могло произойти такого, из-за чего девушка не явилась? Из группы Этери Тутберидзе на лед вышли Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная вместе с тренерами Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым.
Прямую трансляцию из Саранска, где с 19 по 23 декабря проходят соревнования, ведет Первый канал. Женские состязания начнутся 21 декабря. Это первый турнир после Олимпиады-2018, на котором Алина Загитова должна встретиться со своей соперницей Евгенией Медведевой.
Ранее Алина рассказала, что чуть не проспала Гран-при в Ванкувере. По словам фигуристки, она проснулась за три минуты до отправления автобуса, который уезжал на соревнования.
Как писали "Дни.ру", 9 декабря Алина Загитова заняла второе место в финале Гран-при в Ванкувере, уступив победу японке Рики Кихире. В короткой программе россиянка набрала 77,93 балла, а ее конкурентка – 82,51 балла. Девушка отметила, что перед началом произвольной программы получила травму, споткнувшись о кабель.
Что касается еще одной перспективной российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, то она не сможет принять участие в чемпионате России из-за воспаления легких. Спортсменка находится в больнице.
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