Известная теннисистка похвасталась пошлым фото в ванне
Весьма откровенное фото спортсменка поставила на свою аватарку в Instagram. Фанатов особенно взбудоражила татуировка в виде тигра на обнаженном бедре Элины.
Поклонники снимок оценили, но некоторых откровенность фото смутила. "Пошленько", – написал один из комментаторов. Однако большинство фанатов в восхищении. "Чертовски сексуальная девушка", "Вау! Выглядишь фантастически", "Валютная львица", "Невероятна!", "Круто", – делятся впечатлениями подписчики спортсменки.
Сейчас теннисистка продолжает подготовку к новому сезону. Первым турниром 2019 года для украинки станут соревнования в австралийском Брисбене. Элина будет защищать чемпионское звание.
Ранее Свитолина объявила в своем микроблоге о старте конкурса среди подписчиков, в котором она разыграет свою ракетку. "Друзья, наступило время рождественского конкурса. У вас есть шанс получить ракетку, которой я играла в сезоне-2018", – написала Элина.
Поклонникам теннисистки предлагается назвать любимый матч с участием Свитолиной, поставить лайк посту в Instagram и отметить троих друзей в комментариях. Победителя теннисистка назовет 24 декабря.
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