"Привезла на своем хвосте": Загитову унизили перед важными соревнованиями
Бестемьянова одобрила выбор Медведевой в наставники Брайана Орсера и уход от Этери Тутберидзе. По ее словам, у фигуристки практически не было другого выхода, и она совершила верный поступок.
Спортсменка отметила, что звезда одиночного катания участвовала в ряде соревнований, но первое место ушло к Загитовой. Наталья Бестемьянова добавила, что Алина попала на Олимпийские игры только благодаря тому, что Медведева "привезла ее на своем хвосте", передает Teleprogramma.pro. Как бы такая унизительная характеристика для юной Загитовой от мэтра не сразила ее дух перед чемпионатом России по фигурному катанию, который пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря.
Что касается соперницы Алины – Медведевой, олимпийская чемпионка уверена: если у нее пропадает доверие к канадскому наставнику, надо уходить. Также Бестемьянова сделала упор на то, что фигуристку подкачало здоровье, и в нашей стране ей не дали возможности пройти реабилитацию.
Вместе с тем спортсменка подвергла
жесткой критике болельщиков, которые обвиняют Евгению в предательстве. По словам
Натальи, эти инсинуации не имеют оснований, ведь решение Медведевой
одобрили Федерация фигурного катания на коньках и правительство. Кроме того,
она подчеркнула, что фигуристка продолжает представлять Россию на турнирах.
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