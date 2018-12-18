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"Привезла на своем хвосте": Загитову унизили перед важными соревнованиями

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Фигуристка Наталья Бестемьянова выразила свое отношение к смене Евгенией Медведевой российского тренера на канадского. При этом олимпийская чемпионка 1988 года нелестно высказалась в адрес юной спортсменки Алины Загитовой. 
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Бестемьянова одобрила выбор Медведевой в наставники Брайана Орсера и уход от Этери Тутберидзе. По ее словам, у фигуристки практически не было другого выхода, и она совершила верный поступок.

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Сюжеты Фигурное катание

Алина Ильназовна Загитова

Алина Ильназовна Загитова фигуристка

Спортсменка отметила, что звезда одиночного катания участвовала в ряде соревнований, но первое место ушло к Загитовой. Наталья Бестемьянова добавила, что Алина попала на Олимпийские игры только благодаря тому, что Медведева "привезла ее на своем хвосте", передает Teleprogramma.pro. Как бы такая унизительная характеристика для юной Загитовой от мэтра не сразила ее дух перед чемпионатом России по фигурному катанию, который пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря.

Что касается соперницы Алины – Медведевой, олимпийская чемпионка уверена: если у нее пропадает доверие к канадскому наставнику, надо уходить. Также Бестемьянова сделала упор на то, что фигуристку подкачало здоровье, и в нашей стране ей не дали возможности пройти реабилитацию. 

Вместе с тем спортсменка подвергла жесткой критике болельщиков, которые обвиняют Евгению в предательстве. По словам Натальи, эти инсинуации не имеют оснований, ведь решение Медведевой одобрили Федерация фигурного катания на коньках и правительство. Кроме того, она подчеркнула, что фигуристка продолжает представлять Россию на турнирах.

Автор: Валерия Нарская18 декабря 2018, 09:01
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