Старый гей сталкивает лбами Медведеву и Загитову
Орсер собирался ехать на чемпионат Японии, который проходит в то же время, что и российский турнир. Канадец хотел понаблюдать за выступлениями своего подопечного Юдзуру Ханю. Однако фигурист из-за травмы пропустит соревнования.
В результате Орсер поедет в Россию. На чемпионате страны в Саранске канадец будет поддерживать и наставлять Евгению Медведеву в ее противоборстве с основной соперницей – подопечной Этери Тутберидзе Алиной Загитовой.
Медведева начала тренироваться под руководством Орсера летом нынешнего года, оставив группу Тутберидзе. Пока дела идут не очень успешно: двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2018 не смогла отобраться в финал Гран-при, напоминает телеканал "360".
Между тем Елизавета Туктамышева практически со 100%-ной вероятностью пропустит чемпионат России из-за болезни. Как сообщил тренер фигуристки Алексей Мишин, у нее воспаление легких. На последних для себя стартах она стала третьей, уступив в финале Гран-при японке Рике Кихире и олимпийской чемпионке Алине Загитовой.
Чемпионат России, на котором выступит Евгения Медведева, стартует в Саранске 19 декабря. Конкуренцию ей в первую очередь составит Алина Загитова. Заставит спортсменку понервничать и юниорка Александра Трусова, выполняющая четверные прыжки.
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