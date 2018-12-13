Губерниев раскрыл подробности подлого нападения на биатлонистов

Австрийская полиция продолжает преследовать российских биатлонистов, обвиняя их в употреблении допинга. Представители правоохранительных органов навестили и Антона Шипулина.

Спортсменам сборной России по биатлону предъявлены уголовные обвинения в нарушении антидопинговых правил. Как сообщил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, полиция приезжала к Антону Шипулину – спортсмен пропустил часть предстартовой подготовки и сейчас на сборах в австрийском Обертиллиахе.

Ранее стало известно, что австрийские правоохранительные органы посетили расположение сборной России в Хохфильцене. Тренеру Александру Касперовичу, а также спортсменам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Ирине Старых, Алексею Волкову и Антону Шипулину были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время ЧМ-2017, напоминает Sports.ru.

Телеведущий Дмитрий Губерниев сообщил, что представители полиции и прокуратуры накануне обратились к российским спортсменам со странной просьбой – держать все в тайне до утра. Однако 44-летний комментатор призывает журналистов максимально подробно освещать этот инцидент, чтобы помочь биатлонистам.

"Утро началось в огне. Прямые включения и много комментариев. Если кто не понял, ситуация вокруг сборной России по биатлону тяжелая. И здесь, несмотря на странные просьбы австрийских властей держать все в тайне, нам поможет максимальная открытость по данному делу, общение со СМИ и ответы на все вопросы", – написал телеведущий в Instagram.

Губерниев напоминает, что по австрийским законам употребление допинга – уголовное преступление. Спортсменам грозит до трех лет тюрьмы. Российские биатлонисты уже выложили в соцсети скриншоты результатов своих допинг-тестов, все они отрицательные.