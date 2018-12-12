Загитову спустили с небес на землю после дикого казуса

Битва поклонников Алины Загитовой с ее противниками в соцсетях набирает обороты. Страдает от этого сама фигуристка, на которую после проигрыша японке на Гран-при обрушилась волна негатива.

Российская фигуристка Алина Загитова вернулась из канадского Ванкувера – о чем не замедлила поставить в известность своих подписчиков в Instagram. Однако, кроме восторженных приветствий и поздравлений, спортсменка получила очередную порцию негативных и язвительных комментариев.

"Ах, красава! Надеюсь красавица научилась проигрывать и больше не будет лезть впереди победительницы Рики. А то не очень красиво получилось, хотя тыж вроде скромная, должна знать как себя вести (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)", – написал один из пользователей.

К сожалению, это не единственный подобный комментарий под постом Алины. И во многом тут вина ее несдержанных фанатов, которые резко отреагировали на критику их кумира после выступления Алины в финале Гран-при. В некоторых сообщениях даже содержатся угрозы в адрес спортсменки.

Поклонники Загитовой теперь, как могут, стараются поддержать фигуристку. "Красавица, наша гордость!!!Не расстраивайся, все у тебя впереди! Это твой такой путь и ты должна пройти, а мы тебя любим и будем любить! Работай спокойно, удачи тебе!!!!" – пишет фолловер Загитовой.

Напомним, что двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая раскритиковала выступление Алины, завоевавшей серебро в Ванкувере. Слуцкая отметила, что Загитова допустила несколько ошибок. Поклонников Алины этот комментарий крайне возмутил, некоторые даже пожелали смерти прославленной фигуристке.