Сексуальная чемпионка из России выставила напоказ свой ананас

Пловчиха Юлия Ефимова порадовала поклонников пикантным снимком. 26-летняя спортсменка опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото с острова Бали.

"Доброе утро. Островной дресс-код", — прокомментировала Ефимова снимок. В кадре российская чемпионка позирует в облегающем розовом купальнике, на котором нарисован большой ананас. Фото сделано у зеркала в ванной.

Сексуальный образ восхитил пользователей Сети. Всего за несколько часов они оставили тысячи лайков. "Сладкая!", "Супер!", "Всегда на позитиве. Молодец!", "Какая классная фигура у Юли", – прокомментировали снимок фолловеры.

Напомним, Ефимова является пятикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы. Кроме того, россиянка завоевала три медали на Олимпийских играх 2012 и 2016 года.

Ранее спортсменка призналась, что пловчихам с большим размером груди приходится нелегко. По ее словам, современные спортивные купальники не предусмотрены для таких форм – и это создает проблемы.

Юлия рассказала, что трудности возникают у нее из-за пышного бюста и в повседневной жизни – в частности, в подборе одежды. Из положения она выходит следующим образом: покупает больший размер и ушивает.