Бесстыжая Туктамышева оправдалась за раздевание

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева недавно стала объектом обсуждения из-за яркого выступления в бюстгальтере. Оказывается, этому перформансу есть логическое объяснение.



Туктамышева рассказала, почему российские фигуристы начали раздеваться на льду во время выступлений. По словам спортсменки, всему виной климат.

"Вы удивляетесь, почему многие российские фигуристы раздеваются? Все очень просто – в России слишком жарко. Уже конец ноября, и до сих пор нет снега", – написала фигуристка в своем Twitter.

У некоторых пользователей Сети подобный юмор вызвал недоумение, передает RT. Однако большинство подписчиков Туктамышевой поддержали кумира. "Дело не в погоде, а в том, что наши фигуристки сами по себе горячи", – поделился впечатлением один из обитателей Всемирной паутины.

Напомним, что Туктамышева не была номинирована на национальную премию Минспорта, в отличие от ее коллеги Алины Загитовой. Вместе с последней претендентом на награду стал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Как писали "Дни.ру", после триумфа на этапе Гран-при в Канаде Туктамышева рассказала о том, как ей удавалось справляться с провокациями и критикой в свой адрес. Спортсменка отметила, что научились правильно реагировать на критику и отстаивать свою честь.