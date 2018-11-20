Туктамышева: Секс лучше фигурного катания
Елизавета Туктамышева рассказала, что может быть лучше фигурного катания. Она призналась, что лучше занятий на льду может быть только секс, передает RT.
Ранее фигуристка выиграла этап Гран-при в Канаде, после чего рассказала о том, как ей удавалось справляться с провокациями и критикой в свой адрес. Во время выступления она предстала перед публикой в одном бюстгальтере.
Как писали "Дни.ру", Туктамышева отметила, что научились правильно реагировать на провокации и умеет постоять за себя.
В свою очередь тренер фигуристки Алексей Мишин признался, что такое выступление с раздеванием – это его идея. По его словам, мужчины делятся на два типа: одни признаются, что им нравятся красивые девушки, а другие лукавят, отрицая это.
Также Туктамышева рассказывала ранее, что коллеги были в восторге от номера. Понравилось выступление фигуристки и ее молодому человеку Андрею.
Напомним, в этом году Туктамышева одержала победу на Skate Canada и заняла третье место на этапе Гран-при Японии. Эти успехи помогли ей пройти в финал турнира, который состоится в Ванкувере.
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