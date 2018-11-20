Туктамышева: Секс лучше фигурного катания

Спортсменка сделала смелое заявление. Девушка ответила на вопрос блиц-интервью.

Елизавета Туктамышева рассказала, что может быть лучше фигурного катания. Она призналась, что лучше занятий на льду может быть только секс, передает RT.

Ранее фигуристка выиграла этап Гран-при в Канаде, после чего рассказала о том, как ей удавалось справляться с провокациями и критикой в свой адрес. Во время выступления она предстала перед публикой в одном бюстгальтере.

Как писали "Дни.ру", Туктамышева отметила, что научились правильно реагировать на провокации и умеет постоять за себя.

В свою очередь тренер фигуристки Алексей Мишин признался, что такое выступление с раздеванием – это его идея. По его словам, мужчины делятся на два типа: одни признаются, что им нравятся красивые девушки, а другие лукавят, отрицая это.

Также Туктамышева рассказывала ранее, что коллеги были в восторге от номера. Понравилось выступление фигуристки и ее молодому человеку Андрею.

Напомним, в этом году Туктамышева одержала победу на Skate Canada и заняла третье место на этапе Гран-при Японии. Эти успехи помогли ей пройти в финал турнира, который состоится в Ванкувере.