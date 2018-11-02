Акинфеев рассказал о дедовщине в ЦСКА

Голкипер армейцев дал откровенное интервью рэперу Басте. Игорь Акинфеев признался, что в начале карьеры бегал за пивом по приказу старших игроков.

По словам футболиста, в ЦСКА была дедовщина, хотя за молодых игроков заступался главный тренер Валерий Газзаев. За подобные "неуставные" отношения он мог выгнать с занятия даже опытного спортсмена.

"Если на тренировке кто-то из старших хотел задеть или ударить молодого, Георгиевич вступался. Дедовщина все равно так или иначе проявлялась", – поделился Игорь. "Пару раз было такое: "Акинфей, сбегай за пивком!" Ну что, приходилось бежать", – добавил он и подчеркнул, что сейчас подобного нет.

Также Акинфеев сообщил, что уже четыре года не заходит в интернет. "Не читаю спортивные сайты. Если зайдешь, за одну секунду нароешь столько всего…" – заявил футболист. Рассказал он и об отношении к съемкам в рекламе. "Отказался от многих рекламных контрактов. Я не суперзвезда, не ставлю себя выше всех", - отметил голкипер, пояснив, что съемки ему в тягость.

Карьера Игоря связана с ЦСКА, несмотря на интерес к нему со стороны "Манчестер Юнайтед". В интервью он подчеркнул, что ни о чем не жалеет. "У меня еще четыре года контракт с ЦСКА, потом еще на четыре. До 42 буду играть", – поделился Акинфеев.

Напомним, что 1 октября Игорь Акинфеев объявил об уходе из сборной России. По словам игрока, к такому решению его подтолкнули возраст и состояние здоровья.