Черчесов оправдался за "отставку" Акинфеева и Смолова

Главный тренер сборной России по футболу прокомментировал решение о новом составе национальной команды. Он объяснил, почему в списке нет звезд спорта.

Впервые игроки соберутся после чемпионата мира. Так, в составе сборной отсутствует капитан Игорь Акинфеев, бомбардир Федор Смолов, а так же Александр Головин, который сразу после перехода из ЦСКА в "Монако" получил травму.

"Игорь Акинфеев будет проходить в это время плановый медицинский осмотр в Германии. Он туда едет и свое колено смотрит", – цитирует Станислава Черчесова сайт "Комсомольская правда". Федор Смолов же только находит себя в новой команде.

"Мы его решили не дергать, так же как мы раньше не дергали Артема Дзюбу, когда он только-только перешел в "Арсенал", – заявил тренер.

Что касается завершившего после ЧМ-2018 игровую карьеру Сергея Игнашевича, ему предложили возглавить юношескую сборную России 2004 года рождения "Но Сергей сказал, что пока не готов. Тогда мы предложили ему поработать с первой командой на сборах. Он остается на работе в ЦСКА", – объяснил Черчесов.

Публикация от Alex_Golovin 17 (@alex_golovin17) 1 Июл 2018 в 11:09 PDT

Также главный тренер рассказал, что общался по телефону с Головиным. "Судя по всему, состояние не позволит молодому полузащитнику принять участие в сборе национальной команды", – добавил он.

Сборная России проведет два матча: 7 сентября с Турцией в Трабзоне начнет новый турнир под названием "Лига наций УЕФА". А 10 сентября сыграет контрольную встречу с Чехией в Ростове-на-Дону.

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10) 1 Июл 2018 в 10:47 PDT

Как писали Dni.Ru, в состав сборной заявлены вратари Маринато Гилерме, Андрей Лунев и Антон Шунин. Защитники – Георгий Джикия, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Андрей Семенов, Марио Фернандес. Полузащитники – Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий, Роман Зобнин, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Алексей Ионов, Руслан Камболов, Павел Могилевец, Денис Черышев, Антон Швец. И, наконец, нападающие – Артем Дзюба, Антон Заболотный и Дмитрий Полоз.