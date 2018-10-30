Врач поставил крест на карьере Акинфеева

Вратарь ЦСКА высказался о своем решении завершить карьеру в сборной России. Он заявил, что оно связано с медицинскими показаниями.

Игорь Акинфеев признался, что думал о завершении выступлений за национальную команду после ЧМ-2018, но не буквально с финальным свистком. По словам спортсмена, точку в этом вопросе поставило обследование в Германии.

"Мы основательно говорили с доктором и пришли к выводу, что нельзя играть на два фронта. Многие говорят, почему я ждал два месяца – все из-за обследования, после него я поставил жирную точку в своей карьере в сборной", – рассказал Акинфеев в программе "Футбол России" на "России 24". Футболист отметил, что не жалеет о своем решении.

"Я играл в сборной 15 лет, они были хорошими и плохими, но это срок. Для меня важно, что такую долгую карьеру я провел в сборной", – добавил голкипер. Также он признался, что не смотрит футбол по телевизору, лишь некоторые сокращенные обзоры, чтобы быть в курсе происходящего.

Игорь Акинфеев отметил: ему еще хочется сыграть во многих матчах. И не важно, будет ли это чемпионат или Кубок России, либо Лига чемпионов. "Я хочу оставить свой след в армейском клубе как можно дольше", – пояснил он.

Вспоминая о ЧМ-2018, футболист рассказал, что у него была одна мысль – сыграть достойно на радость всей стране. "Все видели, как гуляет Никольская и вся Россия, это было сплочение", – добавил Акинфеев.