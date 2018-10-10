Кокорина задержали вслед за Мамаевым

Александр Кокорин задержан на 48 часов. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в хулиганстве, передает ТАСС. Ранее под стражу был взят Павел Мамаев.
Напомним, Кокорин и Мамаев обвиняются в избиении водителя ведущей "Первого канала" Виктора Соловьева и главы департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака, пишет newizv.ru.
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