Песков поставил на место предателя Родченкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые "разоблачения" бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. По словам беглого предателя, глава государства якобы был причастен к ситуации с допингом в нашей стране.



Заявления информатора WADA представитель Владимира Путина назвал очередной клеветой, не имеющей ни единого доказательства или "намека на то, что это может быть правдой".

В ночь на вторник, 30 января, немецкий журналист Хайо Зеппельт представил очередной фильм о допинге в России. В нем содержится запись разговора с Родченковым, однако сам беглый информатор в кадре не появляется, слышен лишь его голос.

Помимо прочего, бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории заявил, что допинговая система в нашей стране зародилась еще в 1980 году, когда СССР принимал летние Олимпийские игры. Говоря о зимних играх в Сочи в 2014 году, информатор WADA назвал виды спорта, в которых, на его взгляд, стимулирующие препараты употреблялись больше всего. "Самыми коррумпированными оказались федерации лыжных гонок, биатлона, санных видов и частично женская хоккейная. Возможно, еще конькобежцы", – заявил химик.





Напомним, резонансные заявления беглого главы Московской антидопинговой лаборатории легли в основу доклада Ричарда Макларена, по итогам которого Международный олимпийский комитет принял решение отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Нашим атлетам придется ехать на Игры под нейтральным флагом. При этом спортсмены должны будут пройти проверку в специальной антидопинговой лаборатории.

Многие обвинили в случившемся именно Родченкова. Не сдержал эмоций и экс-руководитель Олимпийского комитета России Леонид Тягачев.

Недавно он рассказал, что ему звонили из МОК после резкого высказывания об информаторе WADA. "Когда я резко высказался о нем в прессе, мне даже из МОК позвонили. Но расстрелять его, конечно, при Сталине стоило бы", – процитировал Тягачева портал Sports.ru.