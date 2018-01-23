Предатель Родченков испугался смотреть россиянам в глаза

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков дал показания на Спортивном арбитражном суде (CAS). При этом бывший российский спортивный функционер не только сделал это удаленно, по видеосвязи, но и предпочел скрыть свое лицо.

В первый день заседания Спортивного арбитражного суда в Швейцарии, где рассматривается апелляция пожизненно отстраненных от Олимпиады российских спортсменов, показания дал информатор WADA Григорий Родченков. Внимание общественности привлекло не то, что именно говорил спортивный функционер, а то, как он это делал.

Лицо Григорий Родченкова было закрыто специальным экраном и присутствующие в зале суда могли видеть только руки бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, передает "Газета.ru". Кроме того, сам он не присутствовал в зале, выступая по видеосвязи.

О том, почему информатор WADA предпочел скрыть свое лицо, хотя весь мир знает, как он выглядит, сказано не было. Не объяснил свое странное поведение и он сам. В Сети уже успели предположить, что бывшему спортивному функционеру банально стыдно или страшно смотреть в глаза атлетам, которых он оклеветал.

Родченков дает показания в CAS уже после того как отслушали конькобежцев. Лицо закрыто. — Tia (@tia1988) 22 января 2018 г.

Кроме того, Родченков не встал в ступать в диалог с атлетами из России. "Не смогли у него ничего спросить. Спасибо, что хоть выслушали доводы Родченкова", – рассказала о том, как проходили слушания, конькобежка Ольга Фаткулина.

Президент Федерации керлинга России, член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев был жестче в своих оценках. "Это какое-то шоу. Показания должны подтверждаться фактами, фактов Родченков предоставить не может, все это похоже на фарс. Мы думали, суд будет справедливым и гуманным, а тут ломают комедию", – заметил он.

Возмутил его и закрывший свое лицо Родченков. "Он чего боится? Если он считает, что говорит правду, что за добро и честность, то зачем прикрывается? Пусть его покажут, пусть он посмотрит им в глаза", – подчеркнул Дмитрий Свищев.

Напомним, основой допингового скандала, который был разожжен вокруг российских спортсменов, стали показания информатора WADA Григория Родченкова. При этом никаких материальных доказательств своим словам он не предоставил. Однако и его слов хватило, чтобы принять в отношении атлетов из России самые жесткие меры.