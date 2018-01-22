Губерниев врезал МОК за подлое отстранение Ана

Россияне возмущаются возможным отстранением Виктора Ана от Олимпиады 2018 года в Пхенчхане. Свое неудовольствие выразил и известный комментатор зимних видов спорта Дмитрий Губерниев



"Думаю, к сожалению, это не последний для нас сюрприз. С моей точки зрения совершенно точно идет спланированная и показная история против России. И понятное дело, что с приближением открытия это все будет болезненнее и болезненнее. К сожалению. У меня ничего кроме возмущения нет. Не поверите, но я сейчас нахожусь на встрече с министром иностранных дел России, и Сергей Викторович Лавров от меня услышал эту новость", – рассказал Губерниев газете "Спорт-Экспресс". По словам комментатора, дипломат возмущен решением МОК.

Позицию комитета раскритиковала и Светлана Журова. Парламентарий назвала шестикратного чемпиона Игр богом шорт-трека. "Я не понимаю, как можно проводить Олимпиаду без бога шорт-трека? Тем более соревнования проходят на его родине. Нет никаких сомнений, что Виктор Ан – бог шорт-трека. И МОК только что лишил соревнования главного героя. Может быть, с моей стороны это богохульство так говорить, но это абсолютная правда", – заявила Журова.

Когда Виктор Ан бегал за Южную Корею - не было никакого допинга, как только начал бегать за Россию - допинг появился. Вывод - допингом является гражданство России. — Голос Мордора (@spacelordrock) 22 января 2018 г.

В интервью газете "Спорт-Экспресс" депутат предположила, что решение о недопуске Виктора Ана может быть спланированным. "Складывается ощущение, что это какая-то двойная спланированная история. Никак, кроме как абсурдом, ее назвать нельзя. Понятное дело, что корейцам в Пхенчхане он не нужен", – заявила Журова.

Виктор Ан узнал о возможном недопуске к Олимпиаде-2018‍ во время экипировки https://t.co/QwPj4GJ6br pic.twitter.com/MP4AOg6qFi — Sebastião Pereira �� (@Capt_Pereira) 22 января 2018 г.

К возмущению депутата присоединились и обычные россияне. Пользователи Сети не постеснялись продемонстрировать свое неприятие решения МОК. Кто-то упражнялся в остроумии, кто-то, наоборот, приводил аргументы в защиту Виктора Ана. "Виктор Ан сказал ,что таких псов как Макларен (Автор двух докладов о российской государственной допинг-программе – примечание редакции) ,он ест на обед", – писали одни. "Когда Виктор Ан бегал за Южную Корею – не было никакого допинга, как только начал бегать за Россию – допинг появился. Вывод – допингом является гражданство России", – заявляли другие.

Напомним, ранее стало известно, что конькобежец Виктор Ан может остаться за бортом Олимпиады в Пхенчхане. По информации радиостанции НСН, спортсмен вычеркнут из списка допущенных к Играм в связи с его имени в докладе Ричарда Макларена.