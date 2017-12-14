Влиятельный журналист назвал Губерниева своим любовником

Знаменитый комментатор зимних видов спорта Дмитрий Губерниев дал большое интервью. Журналист рассказал о начале своей карьеры.

Первую работу на телевидении ему удалось заполучить не сразу. Долгое время будущий "голос биатлона" работал охранником в казино, подбирая с пола оброненные клиентами фишки. После множества неудачных попыток, в 1998 году Губерниеву повезло попасть на молодой канал ТВЦ.

"Пришел – мне дали текст, что-то про Министерство иностранных дел. Прочитал и говорю: ребята, я больше про спорт... Меня отправили к Володе Яковлеву – главному по музыке. Он пообещал решить с начальством, оставил мне свой телефон. Я звонил ему неделю – он не поднимал трубку. И я пошел на крайнюю меру – позвонил секретарю: мол, так и так, мы твердо договаривались о встрече с Яковлевым, сделайте, пожалуйста, пропуск в "Останкино". Она поверила", – приводит сайт sports.ru слова Губерниева.

Будущему комментатору удалось добиться прослушивания и пробных съемок. Он понравился руководству канала, и через несколько недель уже вел новости. "В один прекрасный вечер меня спросили: у тебя есть пиджак? Сколько времени нужно, чтобы сгонять до дома и вернуться с ним? Я ответил: ну, час на электричке до Сходни, час обратно. И мне: давай, сегодня у тебя запись в пиджаке, а завтра же вези трудовую.", – вспоминает Губерниев.

Вскоре после устройства на работу с молодым ведущим произошел курьезный случай. Вместе с коллегами они обмывали успешный запуск телеканала, и кто-то из участников сабантуя спросил у маститого журналиста, ведущего нескольких аналитических передач на ТВЦ Алексея Турбина, "кто же такой этот Дмитрий Губерниев?".

"Вскоре начальники обмывали запуск канала, и кто-то спросил Турбина: Леша, откуда ты его взял, кто он тебе? На что Леша ответил фразой, которая могла бы иметь успех сейчас: это мой юный любовник", – вспомнил шутку Губерниев.