МОК внезапно запретил Виктору Ану ехать на Олимпиаду

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан был вычеркнут из списка спортсменов, допущенных до Олимпиады в Пхенчхане. Юрист считает, что он потерял шансы на участие в соревнованиях.



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