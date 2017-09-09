Липницкая убила последнюю надежду на возвращение

Юлия Липницкая официально завершила спортивную карьеру. О своем решении девушка уведомила руководителей Федерации фигурного катания.

"Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Юлия Липницкая сегодня в Сочи встретилась с руководителями Федерации фигурного катания России, сообщила о завершении любительской карьеры в спорте", – сообщает официальный сайт организации.

Фигуристка написала заявление о выводе ее из состава сборной страны. Кроме того, Юлия поделилась с руководством федерации своими планами, но их в организации не спешат раскрывать.

В конце лета юная звезда российского фигурного катания, с оглушительным успехом выступившая на Олимпиаде 2014 года и подававшая огромные надежды, неожиданно завершила карьеру. О решении Липницкой сообщила ее мать.

Позе стало известно, что Юлия попрощалась со спортом из-за анорексии. Как рассказал известный тренер и призер Олимпийских игр Александр Жулин, из-за "безумного" стремления к худобе у спортсменки в какой-то момент начало сводить ноги.

Между тем без дела фигуристка точно не останется. Едва стало известно о ее уходе из спорта, как на 19-летнюю спортсменку набросились с различными предложениями, одно интереснее другого. К примеру, Евгений Плющенко заявил о намерении предложить Юлии Липницкой место в своей команде.

