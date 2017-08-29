Липницкой заинтересовался известный ведущий

Оставившую спорт Юлию Липницкую буквально рвут на куски. Мало того, что фигуристке предложил место в своей команде Евгений Плющенко, а известная сеть ресторанов быстрого питания – пост директора по определенному продукту, как Липницкой заинтересовался ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов.

Стало известно, что Первый канал хочет снять выпуск о Юлии Липницкой. Об этом сообщил журналист "Р-Спорт". "Первый канал планирует (в пятницу) съемки Пусть говорят про Ю. Липницкую. Одна проблема – Юля не хочет (отказывается) идти (пока) на съемки", – сообщил Василий Конов на своей страничке в социальной сети Twitter.

Причем, по словам журналиста, шоу ранее уже пыталось сотрудничать с фигуристкой, но ничего не вышло. "Причем это уже не первая попытка. Хотели Пусть Говорят делать про отца Юли, но тогда Юля тоже отказалась (и съемки, вроде, тогда отменили)", – компетентно сообщил представитель СМИ.

Даже если у заинтересованного работой с Липницкой ведущего шоу "Пусть говорят" Дмитрия Борисова сорвется эфир с фигуристкой, на рейтинге передачи это вряд ли сильно отразится. Ранее стало известно, что первая после летнего перерыва программа "Пусть говорят" (эфир 14 августа), которую вел Дмитрий Борисов и где обсуждалась дальнейшая судьба Андрея Малахова, собрала долю 21%.

Первый канал планирует (в пятницу) съёмки Пусть говорят про Ю.Липницкую. Одна проблема - Юля не хочет (отказывается) идти (пока) на съёмки. — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 29 августа 2017 г.

Не останется в накладе и сама Липницкая. Едва стало известно о ее уходе из спорта, как на 19-летнюю спортсменку набросились с различными предложениями, одно интереснее другого. Так, Евгений Плющенко заявил о намерении предложить Юлии Липницкой место в своей команде. "Я Юле звонил, но у нее выключен телефон. На днях буду с ней связываться и разговаривать с ее агентом. Хочу ее пригласить в свое шоу и хочу, чтобы она каталась в моей команде. Посмотрим, согласится ли она", – приводит слова Плющенко "Р-Спорт".

А известная сеть ресторанов быстрого питания предложила олимпийской чемпионке работу в своей компании. Речь идет о том, чтобы Липницкая стала директором по продукту "Чикен филе", выразив уверенность, что она полностью соответствует ценностями нового блюда компании. Сообщалось, что в обязанности входят организация промо-мероприятий, в том числе с элементами фигурного катания, а также сотрудничество с фондами по борьбе с анорексией и ожирением.

