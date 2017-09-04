С России сняты все обвинения в допинге
"Я встречался с Маклареном. В итоге Макларен сказал, что снял свои обвинения в государственном вмешательстве. Если он снял эти обвинения, то это очень важно", – цитирует РИА Новости главу российской Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталия Смирнова.
Напомним, WADA потратило целое состояние на поиск доказательств государственной поддержки употребления допинга российскими спортсменами. Расходы на антидопинговое разбирательство в России достигли почти четырех миллионов долларов при годовом бюджете организации в 30 миллионов долларов. "В общей сложности расследование бывшего главы WADA Ричарда Паунда и расследование канадского юриста Ричарда Макларена стоили WADA 3,7 миллиона долларов", – сообщается на официальном сайте агентства.
Как сообщали ранее Dni.Ru, 24 февраля 2017 года Международный олимпийский комитет опубликовал письмо генерального секретаря организации Кристофа де Кеппера главам национальных олимпийских комитетов. В нем сообщается, что WADA признало доказательства по многим случаям, упомянутым в докладе Макларена, недостаточными.
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