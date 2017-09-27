Фанатка из России довела Моуриньо до истерики

Накануне матча Лиги чемпионов против московского ЦСКА наставник английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью попал в историю. Во время импровизированной афтограф– и селфи-сессии к нему подбежала старая знакомая, которую он предпочел не узнать.

Жозе Моуринью решил прогуляться перед сном, опустился в холл отеля, где к нему ринулись фанаты за памятными селфи и автографами. В числе ожидающих была одна девушка – Лейсан. При виде португальца она со всех ног побежала к нему и со слезами на глазах попросила автограф, сообщает Life.Ru.



Ошарашенный Моуринью категорически отказал девушке и спешно ретировался. С поклонницей остались секьюрити, которые провели с фанаткой профилактическую беседу. В конечном итоге сотрудники отеля с формулировкой "вы раздражаете футболистов" попросили всех посторонних покинуть гостиницу – говорят, по просьбе самого раздосадованного тренера, у которого не задалась вечерняя прогулка.

"Вообще, я не из тех бешеных женщин, что бегают за футболистами. Но сегодня меня назвали сумасшедшей, сказали, что я всем мешаю. В 2012 году в Казани – в моем родном городе – Моуринью также вечером выходил из номера, смотрел обстановку в пределах отеля и, если никого не было, то выпускал команду погулять. Так же было и пять лет назад в этом же отеле в Москве, когда он еще тренировал "Реал". Я подбежала к Моуринью, показала фотографию, которая была сделана с ним в Казани. Он на ней расписался, но на улицу команда так и не вышла... Так что тогда я тоже все испортила", – рассказала отвергнутая девушка, 23-летняя Лейсан Халилова.

Лейсан призналась, что не перестанет любить своего кумира. Пусть даже после такого неприятного отказа.