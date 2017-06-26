В семье Моуринью случилось горе

Отец главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью Фелиш умер в возрасте 79 лет, передает Life.ru. Сообщается, что в последние месяцы состояние здоровья мужчины сильно ухудшилось. Сам наставник английского футбольного клуба выложил на своей странице в Instagram детский снимок с отцом. Фотографию он оставил без комментариев.

enter; width:100%;"> Публикация от Jose Mourinho (@josemourinho) Июн 25 2017 в 1:10 PDT