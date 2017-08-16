Собянин пригласил жителей столицы на Московский марафон

В столице 24 сентября пройдет Московский марафон. Градоначальник Сергей Собянин пригласил на мероприятие местных жителей.
Призыв принять участие в забеге появился на его личной странице в социальной сети Twitter. Для регистрации доступны две дистанции: 42,2 километра и 10 километров.
Главный городской забег года #МосковскийМарафон пройдет 24 сентября. Регистрация пока открыта https://t.co/4KNWSZlQII— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 августа 2017 г.
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