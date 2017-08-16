Собянин пригласил жителей столицы на Московский марафон

В столице 24 сентября пройдет Московский марафон. Градоначальник Сергей Собянин пригласил на мероприятие местных жителей.

Призыв принять участие в забеге появился на его личной странице в социальной сети Twitter. Для регистрации доступны две дистанции: 42,2 километра и 10 километров.