Из-за забега в центре Москвы ограничат движение

В ночь на 16 июня, с 23:30 и до окончания мероприятия, движение транспорта на Фрунзенской и Пречистенской набережных будет ограничено из-за забега, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. В маршруты городского наземного транспорта также будут внесены изменения. Они коснутся автобусов №64, №132, №806, М3 и Т79.

Ожидается, что в марафоне примут участие шесть тысяч человек. Им предстоит преодолеть дистанцию в десять километров.