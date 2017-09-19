Раскрыты миллионные премии российских призеров Игр-2018

Стали известны размеры премиальных российским призерам зимних Олимпийских игр 2018 года в Пченчхане. Сумма, которой будут награждать тренеров еще не определена.

В документе, подписанным Дмитрием Медведевым, сказано, что золотые медалисты Олимпиады и Паралимпиады получат 4 миллиона рублей, серебряные – 2,5 миллиона, а бронзовые 1,7 миллиона. Призовые выплаты для чемпионов и медалистов остаются неизменными с 2012 года, с Олимпийских игр, состоявшихся в Лондоне.

Отметим, что согласно документу, "размер денежного вознаграждения тренерам и специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации, обеспечившим подготовку спортсменов – победителей и призеров XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в городе Пхенчхане", будет определен позднее.

Напомним, что очередная Олимпиада будет проходить в Южной Корее, в городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля 2018 года. За это время будет разыграно 102 комплекта наград в 13 олимпийских видах спорта. С 9 по 18 марта там же пройдет Паралимпиада, на которой спортсмены будут бороться за 80 комплектов наград в шести дисциплинах.

Кроме денежного вознаграждения, победители и призеры Олимпийских игр каждый год традиционно получают ключи от нового автомобиля. В 2012 году это были премиальные седаны Audi A8, A7 и А6. После домашней Олимпиады в Сочи чемпионы и медалисты получили ключи от люксовых внедорожников Mercedes-Benz. Обладатели "золота" получили модель GL, серебряные призеры – ML, а бронзовые – GLK. Традиция продолжилась в 2016 году. Тогда триумфаторы Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро уехали с церемонии на новых машинах от BMW. Модели, которые достались спортсменам – Х6, Х5 и Х3. Какие машины ждут победителей грядущих игр пока не известно.