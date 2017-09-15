Рогозин пристыдил Овечкина за отказ от Олимпиады

Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин недоволен решением хоккеиста Александра Овечкина не участвовать в Олимпиаде-2018. Об этом чиновник сообщил в соцсети Facebook.

Рогозин разместил на своей странице ссылку на материал об отказе хоккеиста от Игр и написал: "Заблудший Овечкин". А когда пользователи начали защищать спортсмена, отметил, что вопрос в желании. "Хотел бы играть за национальную сборную, нашел бы способ. А адвокаты ему не нужны. Пусть сам решает, что для него важно, а что – нет", – отрезал вице-премьер.

В материале сообщается, что Овечкин заявил о невозможности принять участие в Играх 2018 года. По словам нападающего, Международная федерация хоккея решила, что игроки с контрактом НХЛ не смогут выйти на олимпийский лед. В это время будут проходить игры Кубка Стэнли, и спортивные чиновники не собираются прерывать сезон.

"Ни разу за карьеру нам не нужно было делать выбор между клубом и страной. Я люблю "Кэпиталз" и одноклубников, люблю свою страну и знаю, что другие игроки НХЛ испытывают те же чувства по отношению к своим командам. Нас не должны были ставить перед таким выбором", – подчеркнул Овечкин.

Разговоры о возможном запрете начались еще в апреле. Тогда россиянин заявил, что в любом случае отправится на Олимпиаду, но в итоге пошел на попятную. "Я надеюсь, ситуация изменится, и все мы будем иметь шанс выступить на Играх 2022 года" – сказал Овечкин. Своей ближайшей целью он назвал взятие Кубка Стэнли.