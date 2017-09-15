Рогозин пристыдил Овечкина за отказ от Олимпиады

Умерла певица из группы "Банд`Эрос" Разгром парка "Зарядье" Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
партнеры
Пятница 15 сентября
Лента новостей
12:47
Умер торгпред России в Нидерландах
12:37
Взрыв в лондонской подземке признали терактом
12:36
Родившая Мария Бутырская вывела в свет детей
12:27
Семью атаковал жуткий розовый носок
12:19
В лондонской подземке нашли вторую бомбу
12:11
Эдита Пьеха откровенно назвала внука эгоистом
11:43
Хирург надавал подзатыльников потерявшему глаз ветерану
11:39
Депутаты откажутся от обеда ради избирателей
11:35
Россиянам показали новую "ГАЗель"
11:12
Крокодил разорвал справившего в кустах нужду журналиста
11:09
Порошенко объявил набор "друзей" для возврата Крыма
11:03
Модель с новым черепом начала вторую жизнь
10:59
Главные события Москвы с 15 по 21 сентября
10:51
В метро Лондона произошел взрыв
10:50
Эпатажную певицу срочно госпитализировали с сильными болями
10:29
Путин и Лукашенко утерли нос Пентагону
10:29
Российские извращенцы уделали Запад
10:26
В Шереметьево при посадке лайнера "Аэрофлота" случилось ЧП
10:10
США поймали на попытке купить выборы в России
09:57
Ученые признали кошек жидкими
09:49
В Москве объяснили ситуацию с парковкой у посольства США
09:38
Умер самый старый кот в мире
09:33
В Москве из окна автомобиля вытащили 1,5 миллиона
09:26
Переставший сниматься Григорий Антипенко переключился на "Дом-2"
09:14
Найден способ продлить жизнь с помощью еды
09:06
Известная ведущая рассказала о горе в семье
08:50
Земля погибнет из-за взрывов на Солнце
08:43
Школьник с пистолетом ограбил москвичку
08:40
Неожиданная версия смерти Рады Змихновской
08:24
Норвежский врач убил боровшегося с раком 6-летнего россиянина
08:15
Певица Нюша в прозрачном платье вышла на сцену
08:13
Грязно оскорбившие Путина немцы приползли с извинениями
07:54
На северо-востоке Москвы в аварии пострадали четыре человека
22:48
5 самых необычных детских научных изобретений
22:07
Огурцы лучше всего растут под регги и Цоя
21:50
В Москве из торгового центра похитили банкомат с 3,6 млн рублей
21:38
На бывшего мужа Бледанс напали после развода
21:27
В России объявили о победе над раком крови
21:26
Разгром "Зарядья": вандализм по неосторожности или психическое отклонение
21:09
Дима Билан о своей болезни: Били долго и упорно
21:00
Победительница шоу "Голос" о блате и взятках у Агутина
20:58
К миллиардеру Исмаилову нагрянули с обыском из-за двойного убийства
20:52
ОНФ определил приоритеты работы на новый законодательный сезон
20:51
Известный ресторатор сцепился с Лолитой
20:39
Максакова раскрыла неожиданный поступок Малахова перед Эрнстом
20:32
Ивантеевскому стрелку предъявлено обвинение
19:46
На фиолетовой ветке столичного метро встали поезда
19:30
Страшные подробности расстрела женщины на улице в Москве
19:26
Как жила Рада Змихновская
19:13
Американского угля для Украины хватит на сутки
18:44
Дочь Юдашкина залезла в ванну в одежде и туфлях
18:26
Змихновская умерла после побега мужа-преступника
18:15
На Западе отреклись от назойливой Украины
18:06
Как актер-каратель Пашинин зарабатывал на России
17:53
Женщина убила любовника за попытку уйти к другой
17:52
Украинцы решили выкопать море
17:17
На Первом канале со скандалом закрыли "Жди меня"
17:04
Киркоров в Сочи пригрел на груди Пугачеву
16:58
Певец Батишта высказался о смерти Рады Змихновской
16:49
Подкравшийся к Земле астероид стал астрономической неожиданностью
16:40
Назван сценарий свержения Порошенко
16:27
Лукашенко призвал "нагнуть" тунеядцев
16:14
У миллиардера Исмаилова проходят обыски
16:08
Производитель "золотых" телефонов увековечил родные города
16:04
Названа причина смерти певицы из группы "Банд`Эрос"
15:55
Кто разгромил парк "Зарядье"
15:53
Мать Лободы потеряла работу после съемок в "Пусть говорят"
15:52
На шахте в Коми после обвала заблокированы больше 100 человек
15:43
Сын умершей Барановской остался бесхозным
15:41
Казахстан "оттяпал" кусок российской территории
15:40
Аутизм вызывает инфекция во время беременности
15:31
Дом Киркорова снесли ради элитной новостройки
15:29
Во Внуково в ДТП с трактором пострадал ребенок
15:28
ЦБ обновил перечень системно значимых банков
15:17
Мэр Львова назвал Порошенко позором Украины
15:09
Умерла певица из группы "Банд'Эрос"
15:01
Друзей из соцсетей признали опасными для здоровья
14:58
Почему женщины теряют интерес к сексу
14:42
В Москве хотят построить развлекательный парк Universal
14:38
"ИГ" нашло новый способ насолить России
14:24
Психанувший Учитель сбежал от Поклонской
14:18
У 23-летнего мужчины пропала потенция из-за царапины кошки
14:07
Разведенная Бледанс: Меня никто не поддерживает
14:00
Выбрать эффективную диету помогут фекалии
13:55
Названа главная опасность позднего отцовства
13:22
Сати Казанова отменила пышную свадьбу
13:12
Клоуна-воришку судят за ограбление цирка Запашных
13:12
Разгром парка "Зарядье" стал полной неожиданностью
13:09
США вынашивают коварные планы против Донбасса
13:09
В Москве эвакуируют школы после сообщений о бомбах
13:00
Павел Табаков поразил суровым видом на премии
12:40
Путин до смерти напугал Киев
12:40
Онкобольной Задорнов отказался идти по пути Фриске
12:28
Почему оппозиция осталась довольна выборами
12:16
Максакова высказалась о заказчиках убийства Вороненкова
12:12
Изнасиловавшего 8 детей косматого педофила поймали в Сибири
12:05
В Подмосковье найден мертвым известный журналист
11:52
Российского дипломата экстренно вывозят из Нидерландов
11:46
Киев пугает украинцев Белоруссией
11:43
Мультфильм "Маша и медведь" назвали символом русской агрессии
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собчак назвала Урганта бездарным поваренком
Онкобольной Задорнов отказался идти по пути Фриске
На Первом канале со скандалом закрыли "Жди меня"
Юного друга Успенской увезли к хирургу после утех в постели
Пугачеву и Галкина вынудили показать детей
Змихновская умерла после побега мужа-преступника
Спорт

Рогозин пристыдил Овечкина за отказ от Олимпиады

Дмитрий Рогозин. Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Pronin
Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин недоволен решением хоккеиста Александра Овечкина не участвовать в Олимпиаде-2018. Об этом чиновник сообщил в соцсети Facebook.
прочитано 1494 раза

Рогозин разместил на своей странице ссылку на материал об отказе хоккеиста от Игр и написал: "Заблудший Овечкин". А когда пользователи начали защищать спортсмена, отметил, что вопрос в желании. "Хотел бы играть за национальную сборную, нашел бы способ. А адвокаты ему не нужны. Пусть сам решает, что для него важно, а что – нет", – отрезал вице-премьер. 

ПО ТЕМЕ

Рогозин поставил на место наглого министра

Опечаленный Овечкин сделал заявление

 Дмитрий Олегович Рогозин

Дмитрий Олегович Рогозин вице-премьер правительства России

В материале сообщается, что Овечкин заявил о невозможности принять участие в Играх 2018 года. По словам нападающего, Международная федерация хоккея решила, что игроки с контрактом НХЛ не смогут выйти на олимпийский лед. В это время будут проходить игры Кубка Стэнли, и спортивные чиновники не собираются прерывать сезон.

"Ни разу за карьеру нам не нужно было делать выбор между клубом и страной. Я люблю "Кэпиталз" и одноклубников, люблю свою страну и знаю, что другие игроки НХЛ испытывают те же чувства по отношению к своим командам. Нас не должны были ставить перед таким выбором", – подчеркнул Овечкин.

Разговоры о возможном запрете начались еще в апреле. Тогда россиянин заявил, что в любом случае отправится на Олимпиаду, но в итоге пошел на попятную. "Я надеюсь, ситуация изменится, и все мы будем иметь шанс выступить на Играх 2022 года" – сказал Овечкин. Своей ближайшей целью он назвал взятие Кубка Стэнли. 

Александр Овечкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin

Автор: Михаил Войцеховский15 сентября 2017, 11:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Путин шепнул шутку на ушко Овечкину

567

комментарии

Политика

Путин и Лукашенко утерли нос Пентагону
США поймали на попытке купить выборы в России
На Западе отреклись от назойливой Украины
Назван сценарий свержения Порошенко

Шоу-бизнес

Разведенная Бледанс передала сына бывшему мужу
Эдита Пьеха откровенно назвала внука эгоистом
Панин жестко поиздевался над Поклонской
Эпатажную певицу срочно госпитализировали с сильными болями

Проишествия

Пассажиры топтали друг друга после взрыва в метро
Крокодил разорвал справившего в кустах нужду журналиста
Умер самый старый кот в мире
Норвежский врач убил боровшегося с раком 6-летнего россиянина

Lifestyle

Поклонская резко ответила Мединскому на слова о "Матильде"
Дочь Георгия Буркова обвинила врачей в его смерти
Мультфильм "Маша и медведь" назвали символом русской агрессии
Вышел трейлер финальной части "50 оттенков серого" (видео)
Шоу-бизнес

Победительница шоу "Голос" о блате и взятках у Агутина

Дарья Антонюк рассказала о закулисье главного вокального проекта страны
Шоу-бизнес

Змихновская умерла после побега мужа-преступника

Вскрылись нелицеприятные подробности жизни артистки
Политика

Грязно оскорбившие Путина немцы приползли с извинениями

Журналисты связались с посольством России в Германии
Происшествия

Норвежский врач убил боровшегося с раком 6-летнего россиянина

Мальчик впал в кому после роковой ошибки доктора

Гороскоп

Совет на выходные
После вспышек на Солнце людям пообещали по личному концу света
Лишние люди истощают Иосифа Кобзона
Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года

Фоторепортажи

Родившая Мария Бутырская вывела в свет детей
Модель с новым черепом начала вторую жизнь
Певица Нюша в прозрачном платье вышла на сцену
Дочь Юдашкина залезла в ванну в одежде и туфлях

Спорт

Рогозин пристыдил Овечкина за отказ от Олимпиады
Отец Липницкой готов на крайние меры
Россию хотят отстранить от Олимпиады 2018 года
Шарапова нервно засмеялась из-за вопроса о бойфрендах

Регионы

Сибиряк поднял "Газель" на пятый этаж ради девушки
Жаждавшая селфи туристка залетела под мчавшийся Mercedes (видео)
Устроивший бойню под Тверью умрет в тюрьме
Пенсионерка плутала в лесу 7 дней и выжила после встречи с медведем
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru